Виновник задержан: полиция озвучила детали стрельбы в Киеве (видео)
В полиции рассказали, что по факту стрельбы уже возбудили уголовное дело. Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.
По факту стрельбы в Голосеевском районе города Киева начато уголовное производство. Об этом сообщили в столичной полиции.
"Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного авто одного из них. В дальнейшем между участниками возникла драка, в ходе которой водитель транспортного средства из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента", — рассказали в полиции.
Правоохранители отметили, что в результате стрельбы местный житель получил телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.
Стрелка задержали. В полиции также сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, 2 сентября в Киеве неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия посреди двора между многоэтажками рядом с детской площадкой, на которой находились дети. На видео с места событий видно двор между многоэтажками и дорогу, на которой припарковано с десяток автомобилей. В кадр попали шестеро прохожих и двое участников ссоры, один из них впоследствии начал стрельбу.
Отметим, что это далеко не первый случай стрельбы. Например, на Тернопольщине мужчина в военной форме стрелял в людей, в результате чего есть погибшие.