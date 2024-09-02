Виновник задержан: полиция озвучила детали стрельбы в Киеве (видео)

В полиции рассказали, что по факту стрельбы уже возбудили уголовное дело. Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Related video

По факту стрельбы в Голосеевском районе города Киева начато уголовное производство. Об этом сообщили в столичной полиции.

"Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного авто одного из них. В дальнейшем между участниками возникла драка, в ходе которой водитель транспортного средства из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента", — рассказали в полиции.

Правоохранители отметили, что в результате стрельбы местный житель получил телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Стрелка задержали. В полиции также сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 2 сентября в Киеве неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия посреди двора между многоэтажками рядом с детской площадкой, на которой находились дети. На видео с места событий видно двор между многоэтажками и дорогу, на которой припарковано с десяток автомобилей. В кадр попали шестеро прохожих и двое участников ссоры, один из них впоследствии начал стрельбу.

Отметим, что это далеко не первый случай стрельбы. Например, на Тернопольщине мужчина в военной форме стрелял в людей, в результате чего есть погибшие.