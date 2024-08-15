На Тернопольщине мужчина в военной форме стрелял в людей: есть погибшие и раненые

Полиция задержала нападавшего. Им оказался 45-летний житель Житомирской области. Мотивы нападения, а также, служил ли мужчина, правоохранители не уточнили.

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В среду, 15 августа, в селе Доброводы Тернопольского района мужчина в военной форме устроил стрельбу. По предварительной информации, два человека погибли, еще трое получили ранения, их госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Об инциденте сообщили на спецлинию 102 около 15:35. Мужчина произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении людей и скрылся с места происшествия.

Руководство областной полиции, сотрудники управления уголовного розыска ГУНП и другие оперативные и профильные службы, а также спецназовцы выехали на вызов. На Тернопольщине была введена специальная полицейская операция.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и его возможное направление движения. Мужчину задержали

"В результате дальнейших слаженных действий с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД, человек, причастный к совершению преступления, был задержан. Им оказался 45-летний житель Житомирской области. Полицейские изъяли у него оружие", — сообщили в полиции.

Служил ли мужчина и каковы мотивы нападения, правоохранители не уточнили.

Сейчас устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия и решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Материалы направят в Государственное бюро расследований.

Напомним, 30 июня в Черновицкой области пограничник выстрелил в ответ на удар мачете. В результате инцидента погиб 24-летний мужчина.

21 июля в Тернополе 36-летний военнослужащий убил 25-летнего пограничника, который был любовником его жены.