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Украина

На Буковине мужчины напали на пограничника, тот выстрелил: есть погибший (фото)

Изображение украинского пограничника
Фото: Чернівецький прикордонний загін | Иллюстративное фото пограничника

Вблизи госграницы с Румынией нападавшие повалили военнослужащего ГПСУ. После чего они ударили его по ноге, но в ответ пограничник выстрелил.

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В Черновицкой области напали на военнослужащего ГПСУ. Это произошло в зоне участка ВВС "Селятин". Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram.

Журналист со ссылкой на источники отметил, что в 9 часов вечера 29 июня два человека с мачете и газовым баллончиком напали на военнослужащего Госпогранслужбы. Мужчину повалили и ударили по ноге.

В ответ пограничников применил табельный пистолет Макарова, в результате чего один из нападавших погиб, а другой получил ранения.

Нападение на пограничника ГПСУ Fullscreen
Мужчина, который напал на пограничника
Нападение на пограничника ГПСУ Fullscreen
Мужчина, который напал на пограничника

"Сейчас проводится служебное расследование по поводу нападения на сотрудника ГПСУ и гибели гражданского лица", — сказал Виталий Глагола.

Нападение на пограничника вблизи Румынии: что говорят в ГПСУ

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, на участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией двое мужчин напали на пограничника.

"Нападавших было двое и при себе они имели определенные средства, которые применяли против пограничника. С целью сохранения своей жизни военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападающий получил ранения, а другой умер", — сказал Андрей Демченко.

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Он отметил, что на место сразу вызвали медиков. Кроме этого, об инциденте сообщили ГБР, полиции и органам прокуратуры. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, 12 июня в Луцке напали на представителей ТЦК и СП. В частности, нападение было совершено на военнослужащих, которые принимали участие в АТО на востоке и воевали на Донецком и Луганском направлениях, Херсонской и Запорожской областях во время полномасштабного вторжения.

17 июня во Львовском ТЦК рассказали о нападении на работника ТЦК в городе Яворов. Во время выполнения своих служебных обязанностей мужчину ударили тяжелым тупым предметом по голове.