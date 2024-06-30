На Буковине мужчины напали на пограничника, тот выстрелил: есть погибший (фото)

Вблизи госграницы с Румынией нападавшие повалили военнослужащего ГПСУ. После чего они ударили его по ноге, но в ответ пограничник выстрелил.

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В Черновицкой области напали на военнослужащего ГПСУ. Это произошло в зоне участка ВВС "Селятин". Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram.

Журналист со ссылкой на источники отметил, что в 9 часов вечера 29 июня два человека с мачете и газовым баллончиком напали на военнослужащего Госпогранслужбы. Мужчину повалили и ударили по ноге.

В ответ пограничников применил табельный пистолет Макарова, в результате чего один из нападавших погиб, а другой получил ранения.

Мужчина, который напал на пограничника Мужчина, который напал на пограничника

"Сейчас проводится служебное расследование по поводу нападения на сотрудника ГПСУ и гибели гражданского лица", — сказал Виталий Глагола.

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По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, на участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией двое мужчин напали на пограничника.

"Нападавших было двое и при себе они имели определенные средства, которые применяли против пограничника. С целью сохранения своей жизни военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападающий получил ранения, а другой умер", — сказал Андрей Демченко.

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Он отметил, что на место сразу вызвали медиков. Кроме этого, об инциденте сообщили ГБР, полиции и органам прокуратуры. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, 12 июня в Луцке напали на представителей ТЦК и СП. В частности, нападение было совершено на военнослужащих, которые принимали участие в АТО на востоке и воевали на Донецком и Луганском направлениях, Херсонской и Запорожской областях во время полномасштабного вторжения.

17 июня во Львовском ТЦК рассказали о нападении на работника ТЦК в городе Яворов. Во время выполнения своих служебных обязанностей мужчину ударили тяжелым тупым предметом по голове.