На Буковині чоловіки напали на прикордонника, той вистрілив: є загиблий (фото)

Поблизу держкордону з Румунією нападники повалили військовослужбовця ДПСУ. Після чого вони вдарили його по нозі, але у відповідь прикордонник вистрілив.

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У Чернівецькій області напали на військовослужбовця ДПСУ. Це сталося в зоні ділянки ВПС "Селятин". Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram.

Журналіст із посиланням на джерела зауважив, що о 9 годині вечора 29 червня дві особи з мачете й газовим балончиком напали на військовослужбовця Держприкордонслужби. Чоловіка повалили та ударили по нозі.

У відповідь прикордонних застосував табельний пістолет Макарова, в результаті чого один із нападників загинув, а інший отримав поранення.

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"Наразі проводиться службове розслідування з приводу нападу на співробітника ДПСУ та загибелі цивільної особи", — сказав Віталій Глагола.

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За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією двоє чоловіків напали на прикордонника.

"Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника. З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер", — сказав Андрій Демченко.

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Він наголосив, що на місце відразу викликали медиків. Крім цього, про інцидент повідомили ДБР, поліцію й органи прокуратури. Нині тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 12 червня у Луцьку напали на представників ТЦК та СП. Зокрема, напад був здійснений на військовослужбовців, які брали участь в АТО на сході та воювали на Донецькому та Луганському напрямках, Херсонській і Запорізькій областях під час повномасштабного вторгнення.

17 червня у Львівському ТЦК розповіли про напад на працівника ТЦК у місті Яворів. Під час виконання своїх службових обовʼязків чоловіка вдарили важким тупив предметом по голові.