На Тернопільщині чоловік у військовій формі стріляв у людей: є загиблі та поранені

Поліція затримала нападника. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Мотиви нападу, а також, чи служив чоловік, правоохоронці не уточнили.

Related video

У середу, 15 серпня, у селі Доброводи Тернопільського району чоловік у військовій формі влаштував стрілянину. За попередньою інформацією, двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень, їх шпиталізували. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Про інцидент було повідомлено на спецлінію 102 близько 15:35. Чоловік здійснив декілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей і втік з місця події.

Керівництво обласної поліції, співробітники управління карного розшуку ГУНП та інші оперативні й профільні служби, а також спецпризначенці, виїхали на виклик. На Тернопільщині було розпочато спеціальну поліцейську операцію.

Правоохоронцям вдалося встановити особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. Чоловіка затримали

"У результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Правоохоронці вилучили у нього зброю", — повідомили у поліції.

Чи служив чоловік та якими є мотиви нападу, правоохоронці не уточнили.

Наразі встановлюються обставини надзвичайної події і вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Матеріали скерують до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 30 червня у Чернівецькій області прикордонник вистрілив у відповідь на удар мачете. Внаслідок інциденту загинув 24-річний чоловік.

21 липня у Тернополі 36-річний військовослужбовець убив 25-річного прикордонника, який був коханцем його дружини.