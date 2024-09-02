Винуватця затримано: поліція озвучила деталі стрілянини у Києві (відео)

У поліції розповіли, що за фактом стрілянини вже порушили кримінальну справу. Винуватцю загрожує до семи років позбавлення волі.

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За фактом стрілянини в Голосіївському районі міста Києва розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили в столичній поліції.

"Попередньо встановлено, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. Надалі між учасниками виникла бійка, під час якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента", — розповіли в поліції.

Правоохоронці зазначили, що внаслідок стрілянини місцевий житель зазнав тілесних ушкоджень. Його госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

Стрільця затримали. У поліції також повідомили, що за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 вересня у Києві невідомий чоловік здійснив кілька пострілів із травматичної зброї посеред подвір'я між багатоповерхівками поруч із дитячим майданчиком, на якому перебували діти. На відео з місця подій видно подвір'я між багатоповерхівками та дорогу, на якій припарковано з десяток автомобілів. У кадр потрапили шестеро перехожих і двоє учасників сварки, один із них згодом почав стрілянину.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок стрілянини. Наприклад, на Тернопільщині чоловік у військовій формі стріляв у людей, в результаті чого є загиблі.