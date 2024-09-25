У Кривому Розі невідомі вчинили стрілянину, є жертви: Нацполіція почала спецоперацію (фото)

У Кривому Розі двоє чоловіків віком 29 та 31 рік отримали вогнепальні поранення, повідомила Нацполіція. Перед інцидентом їх переслідували невідомі у двох автомобілях.

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Вдень 25 вересня двоє невідомих осіб вчинили стрілянину в Інгулецькому районі, розташованому у південній частині Кривого Рогу Дніпропетровської області. Під час надзвичайної події отримали поранення двоє чоловіків. Поліція оголосила спеціальні заходи для пошуку фігурантів, а поки що відшукали лише авто, на якому вони втекли. Про деталі стрілянини в Кривому Розі пресслужба ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області розповіла на сторінці Facebook.

Стрілянина у Кривому Розі 25 вересня

Перші повідомлення про інцидент з вогнепальною зброєю з'явились у пабліку "Свої. Кривий Ріг" о 19 год. 25 вересня. Місцеві жителі повідомили, що стрілянина сталась три години тому, близько 16 год. В Інгулецькому районі міста невідомі стріляли по автомобілю Skoda та поранили двох людей — водія та пасажира. Злочинці сиділи всередині авто марки Renault Traffic білого кольору, повідомили свідки події. Крім того, за потерпілими стежили інші зловмисники, які були всередині сірого Volkswagen Golf.

Стрілянина у Кривому Розі - деталі інцидену 25 вересня Фото: Свої | Кривий Ріг / Telegram

О 19:30 пресслужба Нацполіції Дніпропетровщини написала, що у регіон почали спеціальну операцію з пошуку злочинців. На момент публікації допису вдалось відшукати автомобіль, на якому вони втекли. Фігурантів перебувають у розшуку, їх підозрюють у вчиненні злочину за статтею 15 (замах на кримінальний злочин) та статтею 115 Кримінального кодексу (можливе покарання — від 7 до 15 років ув'язнення).

Правоохоронці також повідомили деякі дані щодо жертв. Як з'ясувалось, їм 29 та 31 рік: імена та фото не публікували. Постраждалих доправили до лікарні. Про можливі причини нападу інформації немає.

У дописі Нацполіції є фотографії автомобіля Shkoda, у якому сиділи жертви. Бачимо наскрізний кульовий отвір на дверях кабіни з боку водія.

Стрілянина у Кривому Розі - автомобіль, у якому сиділи потерпілі 25 вересня Фото: Національна поліція

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші випадки застосування вогнепальної зброї. Наприклад, 22 вересня невідомий чоловік зайшов у продуктовий магазин у Києві та почав хаотичну стрілянину з автомата. На відео з місця подій видно, як з закладу вибігають люди, а нападник виходить за кілька хвилин, несучи зброю та наповнений чимось рюкзак. За кілька годин поліція його затримала: це був місцевий раніше судимий місцевий мешканець.

Нагадуємо, заступник міністра Богдан Драпатий у серпні повідомив, скільки вогнепальної зброї може бути на руках в українців. Тим часом ще один інцидент стався у столиці поруч з дитячим майданчиком: посварилось двоє громадян, один з яких почав стріляти з пістолета.