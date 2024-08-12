Люди собрали дворнику деньги на путевку в Португалию: он отказался ехать (фото)

Если активистам не удастся убедить работодателя Пола Спирса, все пожертвованные средства придется вернуть.

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В пригороде Лондона (Великобритания) разгорелся скандал вокруг благотворительной инициативы местных жителей. Люди собрали почти 3000 фунтов стерлингов (около 160 тыс. грн), чтобы подарить своему дворнику желанный отпуск в Португалию, но мужчине пришлось отказаться от этого предложения из-за запрета со стороны работодателя, пишет издание Daily Mail.

63-летний Пол Спирс уже семь лет убирает улицы Бекенхэма. За это время он стал настоящей местной знаменитостью: мужчина поднимает настроение прохожим своей жизнерадостностью и веселой музыкой, которую включает во время работы.

"Пол — неотъемлемая часть нашей общины. Его обожают все", — рассказывает Лиза Найт, подруга дворника и инициатор сбора средств.

Именно она узнала о давней мечте мужчины еще раз посетить Португалию — единственную страну, куда он летал за границей.

Пол Спирс (слева) мечтает еще раз посетить Португалию Фото: Paul Spiers

Однако, как оказалось, компания Veolia (работодатель Пола) запретила сотруднику принимать подарок, ссылаясь на строгие правила, запрещающие ему получать любые денежные вознаграждения, кроме заработной платы.

Это решение вызвало волну возмущения в социальных сетях. Жители Бекенхэма не могут понять, почему подарок рассматривают как нарушение корпоративных правил.

"Мир сошел с ума! Как можно запретить человеку получить подарок? Это же не бонус или чаевые, а проявление благодарности, абсолютно не связанное с его работой", — возмущаются пользователи Facebook.

Лиза Найт, в свою очередь, не сдается и продолжает отстаивать права Спирса. Она уже обратилась и в городской совет, и к руководству Veolia, надеясь найти компромисс.

"Мы глубоко разочарованы тем, что это решение мешает Полу насладиться заслуженным отдыхом. Мы продолжим настаивать на своем, но если не удастся убедить работодателя, все пожертвованные средства будут возвращены", — уверяет Лиза.

Напомним, ранее Фокус писал об опытной путешественнице и блогерше из Великобритании, которая поделилась советами, как найти лучшие варианты для дешевого отпуска. На своей странице в TikTok она утверждает, что слетать за границу на выходные можно за 100 евро (около 4,5 тыс. грн).

А вот 49-летняя Шэрон Саммер из Великобритании полетела в Милан (Италия) на один день, потому что это оказалось гораздо дешевле, чем поездка в Лондон. Путешественница провела насыщенный день за границей вместе со своим 36-летним возлюбленным Дэном Паддифутом.