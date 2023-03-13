"Не намерены выселяться": в УПЦ МП отказываются покидать Киево-Печерскую Лавру (видео)

В новом обращении наместник Лавры митрополит Павел заявил, что жители монастыря "граждане своей страны" и не являются коллаборантами. И добавил, что они не против всех законных инспекций и комиссий.

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Сегодня монахи Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) вместе с наместником Лавры митрополитом Павлом записали видеообращение к украинскому гражданству монахов, где заявили, что он и его "братия" никуда уходить не собираются.

В понедельник, 13 марта, монахи Украинской православной церкви во главе с митрополитом Павлом (настоящее имя Петр Лебедь) сообщили, что не намерены выполнять предписание покинуть монастырь по требованию музея-заповедника.

"Мы не намерены выселяться и не будем, так как сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожать, что с нами расправятся – это не 17-й год. Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура", — отметил наместник Лавры Павел.

По словам митрополита, "эта святыня (Киево-Печерская Лавра — ред.) создана для всей страны, для всего мира".

"Мы не коллаборанты, мы граждане своей страны, мы люди, которые тут живут с 1988 года, у многих нет другого места, кроме этого. Нас никто не сможет оторвать от любви божьей", — попытался апеллировать к украинскому гражданству монахов наместник.

В то же время митрополит Павел отметил, что представители УПЦ МП не против всех законных действий, инспекций и комиссий, однако убеждены, что им не предоставили законные основания для выселения из Лавры.

Что предшествовало выселению монахов УПЦ МП

Обращение было записано в ответ на требования Минкульта Украины (от 10 марта) к монахам УПЦ МП покинуть территорию заповедника "Киево-Печерская Лавра" и выселиться из помещений, которые находятся на его территории до 29 марта. Это означает, что вышеуказанные представители УПЦ МП должны освободить здания, находящиеся на балансе заповедника, до указанной даты текущего года.

С декабря 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины начали проводить обыски в ряде епархий УПЦ МП в разных областях Украины. В ходе обысков и расследований в ряде соборов и монастырей были обнаружены детская порнография, прокремлевская литература, пропагандистские материалы и большие суммы наличной иностранной валюты.

19 января 2023 года в Верховной Рад был зарегистрирован законопроект о запрете деятельности УПЦ МП за связи с Россией.

Сегодня стало известно, что более 60% украинцев, участвующих в опросе Active Group, поддерживают запрет деятельности церковной организации.

Также, напомним, 28 декабря 2022 года стало известно, что руководство Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" отказалось продлить договоры с УПЦ Московского патриархата о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью в 2023 году.

В октябре 2022 года настоятеля Киево-Печерской Лавры задержали на границе с контрабандой церковных ценностей. Сам настоятель факт контрабанды отрицал и сообщил, что перевозил "купленные в иконной лавке иконы, которые не имеют никаких исторической и культурной ценностей".