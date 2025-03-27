Нашли вблизи Курщины: военные вернули украденное российским митрополитом кресло Шептицкого

Во время боев у границ Харьковской и Курской областей военные нашли старинное кресло у реставратора. Оно нуждается в реставрации и восстановлении утраченных деталей.

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Во Львов вернули реликвию, которую много лет считали утраченной — кресло митрополита Андрея Шептицкого. Его незаконно вывез из города митрополит русской православной церкви Никодим Руснак. Кресло нашлось благодаря украинским военным. Об этом сообщила Львовская епархия Украинской греко-католической церкви.

Для того, чтобы кресло митрополита вернулось во Львов приложил руку один из капелланов, который служит в Интернациональном легионе, 5 лет назад уехал в Барселону, но после полномасштабного российского вторжения вернулся в Украину. Он участвовал в боях на Харьковщине, Сумщине, Курщине. Не так давно капеллан получил ранение, и сейчас проходит лечение в Барселоне, однако связь с собратьями он не теряет.

Во время боев у границ Харьковской и Курской областей военные нашли старинное кресло у реставратора. Тот рассказал, что в 1980-х годах его из Львова незаконно вывез митрополит русской православной церкви Никодим Руснак — он выезжал из митрополичьих палат и тогда вывез много вещей.

Кресло митрополита Шептицкого

Из Харьковской области кресло привезли украинские военные. Оно нуждается в реставрации и восстановлении утраченных деталей.

Митрополит и Архиепископ Львовский Игорь подтвердил подлинность находки и ее связь с Митрополитом Андреем Шептицким. Сейчас решается вопрос с реставрацией кресла и последующей его передачей в Музей Митрополита Андрея Шептицкого.

Напомним, что возле польского города Илавы историк обнаружил средневековую бутероль. Как отмечают исследователи, артефакт сохранился до наших дней неповрежденным, что делает находку исключительно редкой.