Знайшли поблизу Курщини: військові повернули вкрадене російським митрополитом крісло Шептицького

Під час боїв біля кордонів Харківської і Курської областей військові знайшли старовинне крісло у реставратора. Воно потребує реставрації та відновлення втрачених деталей.

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До Львова повернули реліквію, яку багато років вважали втраченою — крісло митрополита Андрея Шептицького. Його незаконно вивіз з міста митрополит російської православної церкви Никодим Руснак. Крісло знайшлося завдяки українським військовим. Про це повідомила Львівська єпархія Української греко-католицької церкви.

Для того, щоб крісло митрополита повернулося до Львова доклав руку один з капеланів, який служить в Інтернаціональному легіоні, 5 років тому виїхав до Барселони, але після повномасштабного російського вторгнення повернувся в Україну. Він брав участь у боях на Харківщині, Сумщині, Курщині. Не так давно капелан отримав поранення, і зараз проходить лікування в Барселоні, проте зв’язок із побратимами він не втрачає.

Під час боїв біля кордонів Харківської і Курської областей військові знайшли старовинне крісло у реставратора. Той розповів, що у 1980-х роках його зі Львова незаконно вивіз митрополит російської православної церкви Никодим Руснак — він виїздив з митрополичих палат і тоді вивіз багато речей.

Крісло митрополита Шептицького

Із Харківщини крісло привезли українські військові. Воно потребує реставрації та відновлення втрачених деталей.

Митрополит і Архєпископ Львівський Ігор підтвердив автентичність знахідки та її зв’язок із Митрополитом Андреєм Шептицьким. Зараз вирішується питання з реставрацією крісла і подальшою його передачею до Музею Митрополита Андрея Шептицького.

Нагадаємо, що біля польського міста Ілави історик виявив середньовічну бутероль. Як зазначають дослідники, артефакт зберігся до наших часів неушкодженим, що робить знахідку винятково рідкісною.