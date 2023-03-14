Виселення представників УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври: ченці мають шанси залишитися

Територію Лаври мають залишити її намісник Павло, митрополит Бориспільський та Броварський Антоній та синодальне управління. Бажаючим залишитись можуть запропонувати перейти до ПЦУ або виїхати до Росії, кажуть експерти.

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Ченці української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) можуть продовжити жити на території Києво-Печерської Лаври після її ревізії. На цьому наголосив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі єдиного телемарафону.

"Ніхто не каже, що життя ченців у Лаврі припиниться. Але це привід для того, щоб ченці могли визначитися з тим, як вони можуть залишатися в Лаврі", – зазначив чиновник.

Виїхати з Лаври мають підсанкційні священнослужителі, каже Ткаченко

Ткаченко впевнений, що ченці в курсі всіх варіантів подальшого перебування в Лаврі і частина священиків вже перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України (ПЦУ).

Тих, хто захоче перейти до ПЦУ та не покине територію Лаври до кінця березня, насильно не виселятимуть, пообіцяв міністр.

"Жодних насильницьких дій не буде. Ми – демократична держава, але діятимемо в межах закону", – зазначив він.

Хто має покинути Києво-Печерську Лавру

Виїхати з Лаври мають підсанкційні священнослужителі – намісник лаври Павло, митрополит Бориспільський та Броварський Антоній та синодальне управління адміністрації, заявив голова Мінінформполітики.

Ткаченко нагадав, що передачу Лаври в безстрокове користування УПЦ МП організували за правління президента Віктора Януковича.

"Угода була укладена безстроково, що саме по собі викликає запитання. Її узгодили у 2013 році люди, які належали до УПЦ МП — Янукович, Азаров", — сказав він.

За твердженням голови міністерства, Києво-Печерська Лавра залишиться місцем проведення богослужінь та релігійних обрядів.

У ченців УПЦ МП є 3 варіанти для того, щоб залишитись у Лаврі Фото: Getty Images

"Ми маємо бути переконані в тому, що держава контролює збереження всіх цінностей, відновлює та пожвавлює життя Верхньої та Нижньої Лавр, які протягом багатьох років були запущені", — резюмував він.

У ченців УПЦ МП є 3 варіанти дій — думка релігієзнавця

Доктор філософських наук інституту філософії НАНУ, релігієзнавець Людмила Пилипович додала, що ченці УПЦ МП мають 3 варіанти дій — перейти до ПЦУ, створити власний монастир, підпорядкований Вселенському патріархату, або виїхати до Росії.

Пилипович впевнена, що священнослужителі ухвалять не корпоративне, а важливе християнське рішення.

"Є такий варіант, що вони обирають свого настоятеля і можуть просити ставропігію (цей статус робить монастирі, лаври та братства незалежними від місцевої єпархіальної влади, вони будуть підпорядковані безпосередньо патріарху чи синоду) від Вселенського патріархату, якщо вони не хочуть приєднатися до ПЦУ", — пояснила фахівець.

Монастир Вселенського патріархату було зареєстровано на території Києво-Печерської Лаври, нагадала вона.

"Тим, кому не подобаються всі варіанти, є чудова формула — "валіза-вокзал-Росія". Багато священиків не прийняли нашу модель демократичного розвитку, Томос і ПЦУ. Вас ніхто не тримає в Україні", — резюмувала релігієзнавець.

Нагадаємо, що голова МЗС Росії Сергій Лавров скаржився генсеку ООН Антоніу Гутеррішу на "вигнання" священиків УПЦ МП. Російський міністр розповідав про "кричущі порушення загальнолюдських та конституційних прав православних".

За даними соцопитування компанії Active Group, понад 60% українців підтримують заборону діяльності у країні УПЦ МП.