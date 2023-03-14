Лавров поскаржився в ООН на "гоніння" УПЦ МП і закликав не виселяти ченців із Лаври в Києві

Голова МЗС РФ написав листи генсеку ООН Антоніу Гутеррішу та голові ОБСЄ Буяру Османі. Російський дипломат стверджує, що в Україні проводять репресії проти "канонічної" православної церкви.

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Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров надіслав офіційні листи генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та голові ОБСЄ Буяру Османі, у яких поскаржився на "гоніння" Української православної церкви (Московського патріархату). Про це у вівторок, 14 березня, повідомили на офіційному сайті МЗС РФ.

Як уточнюється в заяві дипломатичного відомства, Лавров написав про "кричущі порушення загальнолюдських та конституційних прав православних віруючих" в Україні.

"В основі цих порушень є репресивна політика київського режиму [мається на увазі керівництво України], спрямована на знищення Української православної церкви", — йдеться у повідомленні МЗС.

Лавров у своїх листах, зокрема, розповів про "масове захоплення храмів УПЦ" та "примусову незаконну ліквідацію" релігійних громад [мається на увазі добровільний перехід церков під інші юрисдикції]. Також російський чиновник згадав про санкції щодо УПЦ (МП) та позбавлення деяких архієреїв українського громадянства.

Окремо дипломат країни-агресора наголосив на припиненні оренди території Києво-Печерської лаври для УПЦ. Голова МЗС РФ розцінив це як "прагнення під надуманим приводом за допомогою репресій позбавити канонічну православну церкву однієї зі своїх головних святинь".

"Це, фактично, пік гонінь на канонічне православ'я в Україні", — йдеться у заяві.

МЗС РФ закликало Гутерріша та Османі вимагати від Києва "припинити свавілля та репресії проти канонічної православної церкви", а також завадити "виселенню ченців" з Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, в УПЦ МП відмовляються залишати Києво-Печерську Лавру. Ченці разом із намісником Лаври митрополитом Павлом записали відеозвернення до українського громадянства ченців, де заявили, що нікуди йти не збираються.