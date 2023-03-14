Лавров пожаловался в ООН на "гонения" УПЦ МП и призвал не выселять монахов из Лавры в Киеве

Глава МИД РФ написал письма генсеку ООН Антониу Гутерришу и главе ОБСЕ Буяру Османи. Российский дипломат утверждает, что в Украине проводят репрессии против "канонической" православной церкви.

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров направил официальные письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю ОБСЕ Буяру Османи, в которых пожаловался на "гонения" Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом во вторник, 14 марта, сообщили на официальном сайте МИД РФ.

Как уточняется в заявлении дипломатического ведомства, Лавров написал о "вопиющих нарушениях общечеловеческих и конституционных прав православных верующих" в Украине.

"В основе этих нарушений — репрессивная политика киевского режима [имеется в виду руководство Украины], направленная на уничтожение Украинской православной церкви", — говорится в сообщении МИД.

Лавров в своих письмах, в частности, рассказал о "массовом захвате храмов УПЦ" и "принудительной незаконной ликвидации" религиозных громад [имеется в виду добровольный переход церквей под другие юрисдикции]. Также российский чиновник вспомнил о санкциях в отношении УПЦ (МП) и лишении некоторых архиереев украинского гражданства.

Отдельно дипломат страны-агрессора отметил прекращение аренды территории Киево-Печерской лавры для УПЦ. Глава МИД РФ расценил это как "стремление под надуманным предлогом с помощью репрессий лишить каноническую православную церковь одной из своих главных святынь".

"Это по существу пик гонений на каноническое православие на Украине", — говорится в заявлении.

МИД РФ призвал Гутерриша и Османи потребовать от Киева "прекратить произвол и репрессии против канонической православной церкви", а также помешать "выселению монахов" из Киево-Печерской лавры.

Напомним, в УПЦ МП отказываются покидать Киево-Печерскую Лавру. Монахи вместе с наместником Лавры митрополитом Павлом записали видеообращение к украинскому гражданству монахов, где заявили, что никуда уходить не собираются.