Выселение представителей УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры: у монахов есть шансы остаться

Территорию Лавры должны покинуть ее наместник Павел, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и синодальное управление. Желающим остаться могут предложить перейти в ПЦУ или уехать в Россию, говорят эксперты.

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Монахи Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) могут продолжить жить на территории Киево-Печерской Лавры после ее ревизии. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире единого телемарафона.

"Никто не говорит, что жизнь монахов в Лавре прекратится. Но это повод для того, чтобы монахи могли определиться с тем, каким образом они могут оставаться в Лавре", – отметил чиновник.

Уехать из Лавры должны подсанкционные священнослужители, говорит Ткаченко

Ткаченко уверен, что монахи в курсе о всех вариантах дальнейшего пребывания в Лавре и часть священников уже перешли из УПЦ МП в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Тех, кто захочет перейти в ПЦУ и не покинет территорию Лавры к концу марта, насильно выселять не будут, пообещал министр.

"Никаких насильственных действий не будет. Мы – демократическое государство, но будем действовать в рамках закона", – отметил он.

Кто должен покинуть Киево-Печерскую Лавру?

Уехать из Лавры должны подсанкционные священнослужители — наместник лавры Павел, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и синодальное управление администрации, заявил глава Мининформполитики.

Ткаченко напомнил, что передачу Лавры в бессрочное пользование УПЦ МП организовали при правлении беглого президента Виктора Януковича.

"Соглашение было заключено бессрочно, что само по себе вызывает вопросы. Его согласовали в 2013 году люди, которые принадлежали к УПЦ МП — Янукович, Азаров", — сказал он

По утверждению главы министерства, Киево-Печерская Лавра останется местом проведения богослужений и религиозных обрядов.

У монахов УПЦ МП есть 3 варианта для того, чтобы остаться в Лавре Фото: Getty Images

"Мы должны быть убеждены в том, что государство контролирует сохранение всех ценностей, восстанавливает и оживляет жизнь Верхней и Нижней Лавр, которые в течение многих лет были запущены", — резюмировал он.

У монахов УПЦ МП есть 3 варианта действий — мнение религиоведа

Доктор философских наук Института философии НАНУ, религиовед Людмила Филиппович добавила, что у монахов УПЦ МП есть 3 варианта действий — перейти в ПЦУ, создать собственный монастырь, подчиненный Вселенскому патриархату, или уехать в Россию.

Филиппович уверена, что священнослужители примут не корпоративное, а важное христианское решение.

"Есть такой вариант, что они выбирают своего настоятеля и могут просить ставропигию (этот статус делает монастыри, лавры и братства независимыми от местной епархиальной власти, они будут подчинены непосредственно патриарху или синоду, — ред.) от Вселенского патриархата, если они не хотят присоединиться к ПЦУ", — объяснила специалист.

Монастырь Вселенского патриархата был зарегистрирован на территории Киево-Печерской Лавры, напомнила она.

"Тем, кому не нравятся все варианты, есть прекрасная формула — "чемодан-вокзал-Россия". Много священников не приняли нашу модель демократического развития, Томос и ПЦУ. Вас никто не держит в Украине", — резюмировала религиовед.

Напомним, что глав МИД России Сергей Лавров жаловался генсеку ООН Антониу Гутерришу на "гонения" священников УПЦ МП. Российский министр рассказывал о "вопиющих нарушениях общечеловеческих и конституционных прав православных".

По данным соцопроса компании Active Group, более 60% украинцев поддерживают запрет деятельности в стране УПЦ МП.