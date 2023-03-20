Під Офісом президента зібралися представники УПЦ МП: що вони вимагають (відео)

Представники Синоду УПЦ МП наполягають на особистій зустрічі з головою держави Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити питання щодо розірвання договору про оренду Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

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У понеділок, 20 березня, біля Офісу президента зібралися представники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) з вимогою, щоб глава держави Володимир Зеленський вислухав їхню позицію щодо Києво-Печерської Лаври. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці УПЦ МП у Фейсбуці.

"Члени Священного Синоду Української Православної Церкви на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм прибули до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави (свою, ред.) позицію", — йдеться у повідомленні.

Головне питання, яке хочуть порушити священнослужителі, — відмова від продовження оренди Свято-Успенської Києво-Печерської лаври для представників УПЦ МП.

Відомо, що до ченців УПЦ уже вийшов представник президента, щоб "забрати" звернення. Проте, члени Синоду наполягають на особистій зустрічі з Володимиром Зеленським.

Виселення УПЦ МП із Києво-Печерської Лаври: що про це відомо

10 березня у Міністерстві культури та інформаційної політики України (МКІП) повідомили, що до 29 березня УПЦ МП має залишити всі орендовані приміщення Києво-Печерської Лаври. Наголошувалося, що договір з релігійною організацією було розірвано через порушення нею умов користування державним майном.

13 березня ченці записали відеозвернення, в якому заявили, що "нікуди не підуть". Також у церкві стверджували, що вони отримували погрози про розправу.

Дещо пізніше, 15 березня, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пояснив, що ченцям не забороняють переходити до Православної церкви України (ПЦУ). За його словами, таких насильно виселяти із Лаври не будуть.

У п'ятницю, 17 березня, секретар РНБО Олексій Данілов пояснив виселення УПЦ МП із Кево-Печерської Лаври.

"Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають відношення до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не повинні державі диктувати, ви не повинні державу тримати у заручниках", — сказав Данілов.

Він додав, що Україна не діятиме в традиціях РФ і не застосовуватиме фізичної сили до ченців. Проте, за його словами, цим користується російська спецслужба.

Виселення з Києво-Печерської Лаври: яку позицію зайняли представники УПЦ МП

Представники УПЦ МП вважають, що вони мають законні підстави залишатись на території Києво-Печерської Лаври та проводити там релігійні обряди. Таку позицію вони транслюють і своїм парафіянам.

Так, журналісти "УП" поспілкувалися з парафіянином одного із храмів Києво-Печерської Лаври, який назвався Василем.

Чоловік заявив, що Києво-Печерська Лавра є "власністю Російської православної церкви". Головним аргументом на підтвердження цього він назвав те, що у 1917 році "більшовики забрали цю власність саме у Російської православної церкви".

Василь також назвав ПЦУ "сектою", створеною "політичними структурами з певною метою".

Нагадаємо, що 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру було офіційно зареєстровано як монастир у структурі Православної церкви України.

Також ми інформували про те, що 27 грудня Конституційний суд України зробив висновок, що релігійні організації з центрами управління в Росії мають вказати це у своїй назві, проте в УПЦ МП заявили, що не змінюватимуть свою назву.