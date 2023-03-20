Священикам УПЦ МП обмежили доступ до печер і храмів Києво-Печерської лаври (відео)

Згідно із заявою представників УПЦ МП, Мінкульт у листі попередив священнослужителів про обмеження доступу ченців до Хрестовоздвиженського, Анно-зачатівського та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських.

Related video

Священики УПЦ Московського патріархату не зможуть безперешкодно потрапити до печер і деяких храмів Києво-Печерської лаври, оскільки комісія Міністерства культури України продовжує роботу, спрямовану на повернення майна лаври в держвласність. Про це повідомляється на YouTube-каналі УПЦ МП.

Доступ до Хрестовоздвиженського храму, Анно-зачатівського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм) припинено. Таку заяву зробив голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент.

Представник УПЦ МП про заборону доступу ченців до Лаври

20 березня керівництво національного заповідника "Києво-Печерська лавра" надіслало на адресу монастиря листа, в якому повідомлялося, що з 21 березня доступ до Ближніх і Далеких печер припиняється через роботу комісії, яка встановлює рівень збереження "музейних експонатів", тобто мощей преподобних та інших святинь.

Нагадаємо, що під Офісом президента зібралися представники УПЦ МП. Члени Синоду намагалися домогтися особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським для обговорення розірвання договору про оренду лаври.

Раніше Фокус повідомляв, що секретар РНБО України заявив, що його відомство виступає проти впливу церкви на державу. За словами Олексія Данілова, Україна не застосовуватиме репресивної практики щодо ченців за прикладом Росії. Водночас спецслужби РФ можуть використати це у своїх інтересах.