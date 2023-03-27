УПЦ МП має намір вивезти все: у Києво-Печерській лаврі зникають ікони, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, у лаврі в деяких місцях, де раніше висіли ікони, тепер пусто. Деякі священики заявили, що все майно у заповіднику УПЦ МП вважає своїм.

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У Києво-Печерській лаврі зі стін почали пропадати ікони. Деякі священники УПЦ МП заявили, що вивозитимуть із території заповідника все, окрім мощей. Про це написало видання "Радіо Свобода".

Повідомляється, що кореспондентка Роксолана Бичай зауважила, що у деяких місцях, де раніше висіли ікони, тепер порожньо. Журналісти поцікавилися у священників, куди поділися ікони, але вони відмовилися відповідати.

Проте, як пише видання, знайшлися священники, які заявили, що УПЦ Московського патріархату має намір вивезти з території Києво-Печерської Лаври все, окрім мощів.

"Одночасно інші отці розповіли, що планують вивезти із заповідника все, окрім мощей, бо вважають все майно, включаючи ікони, власність УПЦ (МП)", — йдеться у повідомленні.

Також журналісти показали відео із місця подій.

У Києво-Печерській лаврі почали пропадати ікони

Видання нагадало, що заповідник розриває договір оренди з УПЦ МП із 29 березня.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко раніше заявляв, що за Києво-Печерською в УПЦ МП можуть відібрати ще одну лавру.

"Крім Нижньої лаври у нас закінчилися угоди користування майном і в Чернігові, і в одному із храмів у Почаєві", — заявив він.

Також ще 20 березня священники УПЦ Московського патріархату заявили, що їм обмежили доступ до печер та храмів Києво-Печерської лаври. Мінкульт у листі попередив священнослужителів про обмеження доступу ченців до Хрестовоздвиженського, Аннозачатівського та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських.

В ООН 24 березня заявили про стурбованість через проведені СБУ обшуки УПЦ МП. 27 березня на звинувачення у звіті відреагував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його словами, свобода віросповідання не є тотожною праву на підривну діяльність проти держави.

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