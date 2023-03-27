В ООН переймаються, що обшуки УПЦ МП є "дискримінацією": реакція МЗС України

У своєму нещодавньому звіті ООН заявила про стурбованість через проведені СБУ обшуки УПЦ МП. Речник українського МЗС закликав організацію базуватись на фактах.

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Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) ООН оприлюднило доповідь про ситуацію з правами людини в Україні за період з 1 серпня 2022 року до 31 січня 2023 року. У звіті є розділ "Права людини на підконтрольній уряду України території", де йдеться про схвильованість через обшуки УПЦ МП. Про це відомо з документа, опублікованого 24 березня.

УВКПЛ вбачає у проведених СБУ обшуках ознаки дискримінації. У звіті описали дії українських структур та нагадали затриманим священникам про їхні права на справедливий суд.

"СБУ провела обшуки (деякі з них назвала "заходами безпеки") в кількох монастирях, офісах, навчальних закладах та іншому майні Української Православної Церкви (УПЦ) у Києві, Рівному, Житомирі, Івано-Франківську, Чернівцях, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Волинській, Херсонській, Тернопільській, Полтавській та Закарпатській областях. У деяких випадках співробітники СБУ опитували кількох священнослужителів із застосуванням поліграфа. (…) Щонайменше двоє підозрюваних перебувають під цілодобовим домашнім арештом. УВКПЛ стурбоване тим, що діяльність держави проти УПЦ може бути дискримінаційною. УВКПЛ також нагадує про необхідність забезпечити всім особам, яким висунуто кримінальне звинувачення, повний спектр застосовних прав на справедливий судовий розгляд", — йдеться у доповіді УВКПЛ.

Реакція України на заяву ООН

27 березня на звинувачення у звіті відреагував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його словами, свобода віросповідання не тотожна праву на підривну діяльність проти держави.

"Україна – демократична держава, в якій гарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку", — заявив Ніколенко.

У МЗС закликали УВКПЛ утримуватись від "незбалансованих політичних оцінок" та базуватись у своїх доповідях на фактах.

Нагадаємо, 14 березня у МЗС РФ повідомили, що міністр Сергій Лавров надіслав лист в ООН зі скаргою на "гоніння" УПЦ МП в Україні. Припинення оренди території Києво-Печерської лаври для церкви Лавров назвав репресіями.

Нагадаємо, УПЦ МП зобов’язали залишити усі орендовані приміщення Києво-Печерської Лаври до 29 березня. З церквою розірвали договір через порушення умов користування держмайном. В УПЦ МП таке рішення назвали провокацією та забаганкою чиновників.

Також 15 березня у МКІП заявили, що в УПЦ МП планують забрати й іншу лавру — Почаївську. За словами Олександра Ткаченка, угода про користування церквою приміщень закінчилась, тож керівник лаври подав позов до суду про повернення Свято-Успенської Почаївської лаври державі.