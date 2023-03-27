В ООН переживают, что обыски УПЦ МП являются "дискриминацией": реакция МИД Украины

В своем недавнем отчете ООН заявила об обеспокоенности из-за проведенных СБУ обысков УПЦ МП. Спикер украинского МИД призвал организацию базироваться на фактах.

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Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН обнародовало доклад о ситуации с правами человека в Украине за период с 1 августа 2022 года по 31 января 2023 года. В отчете есть раздел "Права человека на подконтрольной правительству Украины территории", где речь идет о взволнованности из-за обысков УПЦ МП. Об этом известно из документа, опубликованного 24 марта.

УВКПЧ усматривает в проведенных СБУ обысках признаки дискриминации. В отчете описали действия украинских структур и напомнили задержанным священникам об их правах на справедливый суд.

"СБУ провела обыски (некоторые из них назвала "мерами безопасности") в нескольких монастырях, офисах, учебных заведениях и другом имуществе Украинской Православной Церкви (УПЦ) в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях. В некоторых случаях сотрудники СБУ опрашивали нескольких священнослужителей с применением полиграфа. (…) По меньшей мере двое подозреваемых находятся под круглосуточным домашним арестом. УВКПЧ обеспокоено тем, что деятельность государства против УПЦ может быть дискриминационной. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечить всем лицам, которым предъявлено уголовное обвинение, полный спектр применимых прав на справедливое судебное разбирательство", — говорится в докладе УВКПЧ.

Реакция Украины на заявление ООН

27 марта на обвинения в отчете отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, свобода вероисповедания не тождественна праву на подрывную деятельность против государства.

"Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность", — заявил Николенко.

В МИД призвали УВКПЧ воздерживаться от "несбалансированных политических оценок" и базироваться в своих докладах на фактах.

Напомним, 14 марта в МИД РФ сообщили, что министр Сергей Лавров направил письмо в ООН с жалобой на "гонения" УПЦ МП в Украине. Прекращение аренды территории Киево-Печерской Лавры для церкви Лавров назвал репрессиями.

Напомним, УПЦ МП обязали покинуть все арендованные помещения Киево-Печерской Лавры до 29 марта. С церковью расторгли договор из-за нарушения условий пользования госимуществом. В УПЦ МП такое решение назвали провокацией и прихотью чиновников.

Также 15 марта в МКИП заявили, что у УПЦ МП планируют забрать и другую лавру — Почаевскую. По словам Александра Ткаченко, соглашение о пользовании церковью помещений закончилось, поэтому руководитель лавры подал иск в суд о возвращении Свято-Успенской Почаевской лавры государству.