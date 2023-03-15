"Процесс начался": у УПЦ МП заберут Почаевскую лавру (видео)

По словам главы Минкульта Александра Ткаченко у УПЦ МП истек срок соглашения об аренде, поэтому они будут вынуждены покинуть территорию лавры. То же самое относится и к другим схожим учреждениям.

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В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что Почаевскую лавру планируют забрать у УПЦ МП. Об этом в эфире телемарафона заявил глава ведомства Александр Ткаченко.

По его словам процесс возвращения Свято-Успенской Почаевской лавры во владение государству уже начался и причиной тому истекший срок соглашения об аренде с УПЦ МП.

"Руководителем Почаевской лавры подан иск в суд о том, чтобы вернули церковь, с которой закончилось соглашение о пользовании УПЦ (МП) на территории Лавры", — рассказал Александр Ткаченко.

Министр также в эфире телемарафона отметил, что наместник монастыря УПЦ МП на территории учреждения митрополит Владимир отказался допускать представителей заповедника в церковь, поэтому в ближайшее время будет открыто уголовное производство по причине препятствия использования имуществом государства.

"В Почаевской лавре этот процесс (возврат государству — ред.) начался. Также будут и некоторые другие процессы в отношении других учреждений, где прекратили действовать договоры аренды или пользования известными объектами, относящимися к историческому наследию Украины", — уточнил Александр Ткаченко.

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Напомним, 13 марта монахи УПЦ МП вместе с митрополитом Павлом записали видеообращение к украинскому гражданству монахов, где заявили, что они не собираются покидать территорию Киево-Печерской Лавры. Митрополит Павел отдельно отметил, что жители монастыря "граждане своей страны" и не являются коллаборантами.

Этому предшествовало решение расторгнуть договор с УПЦ МП из-за нарушения условий пользования госимуществом. Но священники утверждают, что юридических оснований для выселения нет. По словам главы Минкульта Александра Ткаченко выселение должно произойти до 29 марта.