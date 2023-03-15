"Процес розпочався": в УПЦ МП заберуть Почаївську лавру (відео)

За словами голови Мінкульту Олександра Ткаченка в УПЦ МП минув термін угоди про оренду, тому вони будуть змушені залишити територію лаври. Те саме стосується й інших подібних установ.

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У Міністерстві культури та інформаційної політики України заявили, що Почаївську лавру планують забрати в УПЦ МП. Про це в ефірі телемарафону заявив голова відомства Олександр Ткаченко.

За його словами, процес повернення Свято-Успенської Почаївської лаври у володіння державі вже розпочався і причиною того, що минув термін угоди про оренду з УПЦ МП.

"Керівником Почаївської лаври подано позов до суду про те, щоб повернули церкву, з якою закінчилася угода про користування УПЦ (МП) на території Лаври", — розповів Олександр Ткаченко.

Міністр також в ефірі телемарафону зазначив, що намісник монастиря УПЦ МП на території установи митрополит Володимир відмовився допускати представників заповідника до церкви, тож найближчим часом буде відкрито кримінальне провадження через перешкоду використання майном держави.

"У Почаївській лаврі цей процес повернення державі — розпочався. Також будуть і деякі інші процеси щодо інших установ, де припинили діяти договори оренди або користування відомими об'єктами, що належать до історичної спадщини України", — уточнив Олександр Ткаченко.

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Нагадаємо, 13 березня ченці УПЦ МП разом із митрополитом Павлом записали відеозвернення до українського громадянства ченців, де заявили, що вони не збираються залишати територію Києво-Печерської Лаври. Митрополит Павло окремо зазначив, що мешканці монастиря "громадяни своєї країни" і не є колаборантами.

Цьому передувало рішення розірвати договір із УПЦ МП через порушення умов користування держмайном. Але священики стверджують, що юридичних підстав для виселення немає. За словами голови Мінкульту Олександра Ткаченка, виселення має відбутися до 29 березня.