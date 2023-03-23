Слідом за Києво-Печерською в УПЦ МП можуть відібрати ще одну лавру, — міністр Ткаченко

Крім Нижньої лаври у Києві в Міністерстві культури повідомили, що закінчилися угоди користування майном і в Чернігові.

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29 березня у УПЦ МП закінчується строк оренди приміщень у Києво-Печерській лаврі. Аналогічна ситуація склалася і в Почаївській лаврі в Чернігові. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Крім Нижньої лаври у нас закінчилися угоди користування майном і в Чернігові, і в одному з храмів в Почаєві. Ми зараз над цим якраз працюємо стосовно припинення дії таких угод і підписання відповідних актів прийняття-передання", — сказав міністр.

Він додав, що міжвідомча комісія дійшла висновків про порушення характеру угоди, яка була укладена режимом Віктора Януковича з представниками УПЦ (МП). Комісія досліджує збереження майна, зокрема і рухомого, та понад 800 музейних експонатів.

"Безперечно, в Києво-Печерській лаврі має продовжуватися духовне чернече життя. В який спосіб? Я думаю, це ми найближчим часом побачимо. Але важливий акцент – це державне майно. І держава має точно розуміти, що воно збережене, що воно перебуває в належному стані, зокрема й музейний фонд, і до нього є доступ громадськості", — сказав Олександр Ткаченко.

Міністр зауважив, що в лаврі має продовжуватися служіння та релігійне життя, але зараз про довгострокову оренду мова не йде.

"Зараз ми не можемо передавати в безоплатне користування державне майно, це тільки оренда. А далеко не завжди релігійні організації можуть її потягнути з фінансової точки зору", — сказав Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що 28 грудня керівництво Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" відмовилося продовжити договори з УПЦ МП щодо користування Успенським собором і Трапезною церквою у 2023 році.

В УПЦ МП 23 березня заявили, що не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври, бо їм немає куди вивезти "пралки та кухні". Митрополит УПЦ МП закликав вірян "захищати святиню".