Вслед за Киево-Печерской у УПЦ МП могут отобрать еще одну лавру, — министр Ткаченко

Кроме Нижней лавры, в Киеве в Министерстве культуры сообщили, что закончились соглашения пользования имуществом и в Чернигове.

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29 марта в УПЦ МП истекает срок аренды помещений в Киево-Печерской лавре. Аналогичная ситуация сложилась и в Почаевской Лавре в Чернигове. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Кроме Нижней лавры у нас закончились соглашения пользования имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких соглашений и подписанию соответствующих актов приема-передачи", — сказал министр.

Он добавил, что межведомственная комиссия пришла к выводам о нарушении характера соглашения, заключенного режимом Виктора Януковича с представителями УПЦ (МП). Комиссия исследует сохранность имущества, в том числе и движимого, и более 800 музейных экспонатов.

"Безусловно, в Киево-Печерской лавре должна продолжаться духовная монашеская жизнь. Каким образом? Я думаю, это мы в ближайшее время увидим. Но важный акцент – это государственное имущество. И государство должно точно понимать, что оно сохранено, что оно находится в должном состоянии, в том числе и музейный фонд, и к нему есть доступ общественности", — сказал Александр Ткаченко.

Министр отметил, что в лавре должно продолжаться служение и религиозная жизнь, но сейчас о долгосрочной аренде речь не идет.

"Сейчас мы не можем передавать в безвозмездное пользование государственное имущество, это только аренда. А далеко не всегда религиозные организации могут ее потянуть с финансовой точки зрения", — сказал Александр Ткаченко.

Напомним, что 28 декабря руководство Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" отказалось продлить договоры с УПЦ МП по использованию Успенского собора и Трапезной церкви в 2023 году.

В УПЦ МП 23 марта заявили, что не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры, потому что им некуда вывезти "стиралки и кухни". Митрополит УПЦ МП призвал верующих "защищать святыню".