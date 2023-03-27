УПЦ МП собирается вывезти все: в Киево-Печерской лавре пропадают иконы, — СМИ (видео)

По словам журналистов, в лавре в некоторых местах, где ранее висели иконы, теперь пусто. Некоторые священники заявили, что все имущество в заповеднике УПЦ МП считает своим.

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В Киево-Печерской лавре со стен начали пропадать иконы. Некоторые священники УПЦ МП заявили, что будут вывозить с территории заповедника все, кроме мощей. Об этом написало издание "Радио Свобода".

Сообщается, что корреспондентка Роксолана Бычай заметила, что в некоторых местах, где ранее висели иконы, теперь пусто. Журналисты поинтересовались у священников, куда подевались иконы, но те отказались отвечать.

Однако, как пишет издание, нашлись священники, которые заявили, что УПЦ Московского патриархата собирается вывезти с территории Киево-Печерской Лавры все, кроме мощей.

"Одновременно другие отцы рассказали, что планируют вывезти из заповедника все, кроме мощей, потому что считают все имущество, включая иконы, собственность УПЦ (МП)", — говорится в сообщении.

Также журналисты показали видео с места событий.

В Киево-Печерской лавре начали пропадать иконы

Издание напомнило, что заповедник расторгает договор аренды с УПЦ МП с 29 марта.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ранее заявлял, что вслед за Киево-Печерской у УПЦ МП могут отобрать еще одну лавру.

"Кроме Нижней лавры у нас закончились соглашения пользования имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве", — заявил он.

Также еще 20 марта священники УПЦ Московского патриархата заявили, что им ограничили доступ к пещерам и храмам Киево-Печерской лавры. Минкульт в письме предупредил священнослужителей об ограничении доступа монахов к Крестовоздвиженскому, Аннозачатьевскому и храму в честь Собора всех преподобных Печерских.

В ООН 24 марта заявили об обеспокоенности из-за проведенных СБУ обысков УПЦ МП. 27 марта на обвинения в отчете отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, свобода вероисповедания не тождественна праву на подрывную деятельность против государства.

Напомним, что