В интернете показали неизвестный бразильский клон культового Mercedes 60-х (фото)

Спорткар LHM Phoenix — копия Mercedes-Benz SL Pagoda 60-х годов. Кабриолет выпускался небольшими партиями в Бразилии.

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Мало кто знает, что легендарный Mercedes-Benz SL 60-х по прозвищу Pagoda имеет бразильский клон. Спортивное авто выпускали под названием LHM Phoenix. Об авто рассказали на Reddit.

Знаменитый кабриолет воссоздали до мельчайших деталей Фото: Reddit

Копия Mercedes SL Pagoda — детище бизнесмена из Рио-де-Жанейро Луиса Энрике Миньйоне. Для производства авто он создал компанию LHM Indústria Mecânica Ltda.

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За основу взяли финальную версию модели Mercedes 280 SL 1970 года. Кузов спорткара в точности воссоздали из стеклопластика и установили на шасси Chevrolet Opala. Авто назвали LHM Phoenix.

Для авто предлагали съемную жесткую крышу Фото: Reddit

Как и оригинал, копия Mercedes SL выпускалась с откидной мягкой или съемной жесткой крышей. Салон LHM Phoenix отделали кожей. На выбор предлагались четырех- и шестицилиндровые двигатели Chevrolet мощностью до 195 сил.

Салон LMH Phoenix отделан кожей Фото: Reddit

Производство LHM Phoenix стартовало в сентябре 1982 года. Местное представительство Mercedes-Benz в целом было не против выпуска авто, лишь попросило не использовать логотип бренда. На решетке радиатора появилась новая эмблема, хотя владельцы после покупки все равно устанавливали трехлучевые звезды.

Кузов авто изготовлен из пластика Фото: Reddit

Сначала изготавливали по 30 машин в месяц, однако со временем объемы производства снизились до 7 авто. Не помогло и появление в 1986 году мощной версии с V8 от Ford, поэтому LHM Phoenix сняли с производства.

Кстати, в Бразилии создали и клон Ford Mustang первого поколения на базе Alfa Romeo.

Также Фокус рассказывал о малоизвестном заднемоторном Mercedes, похожем на VW Beetle.