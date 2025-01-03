Ідеальна угода: пара перетворила покинутий будинок на затишне гніздечко за "копійки" (фото)

Історія Гелени та її нареченого Енді почалася з їхніх спроб знайти доступне житло в умовах стрімкого зростання цін на нерухомість. Після довгих пошуків вони натрапили на будинок, який відповідав їхньому бюджету, але потребував серйозної реконструкції.

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26-річна Хелена з Манчестера (Англія), зробила вигідну покупку і перетворила занедбаний будинок на затишне сімейне гніздечко всього за рік. Про це пише The Mirror.

У 2022 році британка придбала двоспальний будинок у Болтоні на аукціоні за 120 000 фунтів стерлінгів. Завдяки ретельній реконструкції, житло стало невпізнанним і ідеально підходить для молодої сім'ї.

Гелена та її наречений Енді вперше придбали нерухомість 2020 року, купивши триспальний будинок за 116 000 фунтів. Однак, зіткнувшись зі зростанням цін на ринку, пара вирішила шукати новий варіант. Знайти доступне житло було непросто, але їм вдалося знайти відповідний об'єкт на сайті Rightmove. Попри скептицизм з приводу аукціонної покупки, вони побачили потенціал будинку.

Роботи розпочалися в березні 2023 року і включали повну реконструкцію, прибудову, встановлення мансардних вікон і модернізацію всіх приміщень Фото: RightMove

Для оплати аукціонних зборів Гелена та Енді внесли депозит у розмірі 6 000 фунтів стерлінгів. Попередні покупці відмовилися від будинку, що дозволило парі придбати його без конкуренції. За словами Гелени, процес купівлі виявився схожим на традиційний, що розвіяло їхні сумніви.

Після продажу свого першого будинку за 136 000 фунтів пара розпочала ремонт нового житла. Роботи почалися в березні 2023 року і передбачали повну реконструкцію, прибудову, встановлення мансардних вікон і модернізацію всіх приміщень. Хелена розповіла, що спочатку планувала вкласти в проєкт 50 000 фунтів, але в підсумку витрати склали близько 29 000 фунтів завдяки вигідним договорам з підрядниками.

Нова кухня Фото: RightMove Нова спальна кімната Фото: RightMove

Під час ремонту пара домоглася значної економії, відмовившись від дорогих рішень на користь більш доступних варіантів. Наприклад, вони встановили стандартну кухню вартістю близько 5 000 фунтів, додавши до неї індивідуальні штрихи.

Сьогодні будинок Гелени та Енді поєднує мінімалістичний стиль з яскравими акцентами, що відображають їхній характер.

"Ми пишаємося тим, чого досягли. Дім став не тільки сучасним, а й затишним, з елементами індивідуальності", — поділилася Гелена.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила ціле село за ціною одного будинку і шукає нових жителів. Маайке Геуртс і Тібор Страуш заплатили за занедбаний населений пункт 350 тисяч євро і вже працюють над тим, щоб перетворити його на екологічно стійку і квітучу спільноту.

Також стало відомо, що жінка пояснила, чому живе на віддаленому острові, про який багато хто не чув. Крихітний шматочок суші, відомий як "Теля Мен", став її домівкою на 9 місяців, попри суворі умови, що включають можливість приймати душ лише раз на тиждень.