Идеальная сделка: пара превратила заброшенный дом в уютное гнездышко за "копейки" (фото)

История Хелены и ее жениха Энди началась с их попыток найти доступное жилье в условиях стремительно растущих цен на недвижимость. После долгих поисков они наткнулись на дом, который соответствовал их бюджету, но нуждался в серьезной реконструкции.

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26-летняя Хелена из Манчестера (Англия), совершила выгодную покупку и превратила запущенный дом в уютное семейное гнездышко всего за год. Об этом пишет The Mirror.

В 2022 году британка приобрела двухспальный дом в Болтоне на аукционе за 120 000 фунтов стерлингов. Благодаря тщательной реконструкции, жилье стало неузнаваемым и идеально подходящим для молодой семьи.

Хелена и ее жених Энди впервые приобрели недвижимость в 2020 году, купив трехспальный дом за 116 000 фунтов. Однако, столкнувшись с ростом цен на рынке, пара решила искать новый вариант. Найти доступное жилье было непросто, но им удалось обнаружить подходящий объект на сайте Rightmove. Несмотря на скептицизм по поводу аукционной покупки, они увидели потенциал дома.

Работы начались в марте 2023 года и включали полную реконструкцию, пристройку, установку мансардных окон и модернизацию всех помещений Фото: RightMove

Для оплаты аукционных сборов Хелена и Энди внесли депозит в размере 6 000 фунтов стерлингов. Предыдущие покупатели отказались от дома, что позволило паре приобрести его без конкуренции. По словам Хелены, процесс покупки оказался схожим с традиционным, что развеяло их сомнения.

После продажи своего первого дома за 136 000 фунтов пара приступила к ремонту нового жилья. Работы начались в марте 2023 года и включали полную реконструкцию, пристройку, установку мансардных окон и модернизацию всех помещений. Хелена рассказала, что изначально планировала вложить в проект 50 000 фунтов, но в итоге расходы составили около 29 000 фунтов благодаря выгодным договорам с подрядчиками.

Новая кухня Фото: RightMove Новая спальная комната Фото: RightMove

В ходе ремонта пара добилась значительной экономии, отказавшись от дорогостоящих решений в пользу более доступных вариантов. Например, они установили стандартную кухню стоимостью около 5 000 фунтов, добавив к ней индивидуальные штрихи.

Сегодня дом Хелены и Энди сочетает минималистичный стиль с яркими акцентами, отражающими их характер.

"Мы гордимся тем, чего достигли. Дом стал не только современным, но и уютным, с элементами индивидуальности", — поделилась Хелена.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила целую деревню по цене одного дома и ищет новых жителей. Маайке Геуртс и Тибор Страуш заплатили за заброшенный населенный пункт 350 тысяч евро и уже работают над тем, чтобы превратить ее в экологически устойчивое и процветающее сообщество.

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