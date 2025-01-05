"Толстый, как корова": на аукционе в Японии продали гигантского тунца за 1,3 млн долларов (видео)

Тунец весом 276 кг стал второй самой дорогой рыбой в истории новогоднего аукциона на рынке Тойосу. Покупатель говорит, что первый тунец года приносит удачу.

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В Японии продали тунца весом в 276 килограммов за 1,3 миллиона долларов. Рыбу совместно купили промежуточный оптовик и сеть суши-ресторанов во время новогоднего аукциона на популярном рыбном рынке Тойосу в Токио 5 января, пишет японское информационное агентство Kyodo News.

В сообщении отмечается, что рынок Тойосу в последние годы стал одним из главных туристических мест японской столицы.

Голубого 276-килограммового тунца выловили у побережья в городке Ома в субботу 4 января утром, а на следующий день с 5:10 утра его уже выставили на рыбном рынке.

"Он был толстый, как корова. Это как мечта. Я всегда волнуюсь, сколько еще лет я смогу выполнять эту работу, но я невероятно счастлив", — сказал 73-летний рыбак Масахиро Такеучи, который поймал гигантскую рыбу.

Цена в 207 миллионов иен (1,3 миллиона долларов) стала второй самой высокой ценой в истории аукциона и дает надежду на дальнейший экономический рост в стране, пишут японские журналисты. Тунца купили совместно промежуточный оптовик и компания, управляющая сетью ресторанов Sushi Ginza Onodera.

"Первый тунец года приносит удачу. Мы хотим вызвать улыбку у людей едой", — прокомментировал покупку президент компании Синдзи Нагао.

По словам журналистов, самой дорогой в истории аукциона в Тойосу рыбой остается голубой тунец, проданный за 333,6 миллиона иен (около 1,6 миллиона долларов) в 2019 году.

После начала пандемии COVID-19 к 2021 году цена резко упала до 20,8 миллиона иен, в 2023 выросла до 36 миллионов, а на новогоднем аукционе 2024 года самого дорогого тунца продали за 114,2 миллиона иен.

Напомним, 4 января на сайте аукциона Bring a Trailer в США сообщили, что известный актер и реслер Джон Сина продает уникальный винтажный спорткар Mercedes-Benz.

3 января СМИ писали о паре, которая превратила приобретенный на аукционе заброшенный дом в уютное гнездышко за "копейки".