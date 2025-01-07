Тісну квартиру для оренди площею 6 "квадратів" назвали великим туалетом (фото)

Серед основних переваг крихітного помешкання у "тюремному стилі" — зручне розташування та доступна вартість.

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Крихітну квартиру для здачі в оренду користувачі мережі назвали гігантським туалетом через її планування у "тюремному стилі", а також маленьку площу — всього шість квадратних метрів. Сплеск уваги до цього помешкання в Токіо (Японія) виник на тлі пожвавлення міжнародного туризму в 2024 році, що призвело до переповнення готелів по всій країні та зростання цін на житло. Про це пише видання SCMP.

Мале житло

Серед основних переваг маленької квартири у "тюремному стилі" — зручне розташування (поблизу Університету Васеда) та доступна ціна. Вона знаходиться у шестиповерховій будівлі, зведеній у 1981 році, де є всі вигоди, зокрема автоматичні замки та ліфт.

Сплеск уваги до цього помешкання в Токіо (Японія) виник на тлі пожвавлення міжнародного туризму в 2024 році Фото: QQ.com

У самій кімнаті встановлений кондиціонер, "розумний" туалет, душова кабінка та два розкладні столи. Втім, вкрай обмежена площа робить приміщення з одним вікном схожим на тюремну камеру. Зокрема, хибне планування змушує мешканців витягувати ноги в душову зону під час користування туалетом.

Щомісячна оренда квартири становить лише 35 000 єн (або 222 долари США), що вважається неймовірно низькою ціною для цього району. До прикладу, стільки ж доведеться викласти всього на кілька ночей в сусідніх готелях.

Реакція людей

Нестандартне помешкання викликало неоднозначну реакцію в інтернеті. Одні користувачі мережі погодилися б там жити, інші — категорично відмовляються.

"Це, по суті, просто гігантський туалет";

"Якщо це близько до роботи, то можна жити протягом тижня, а на вихідні повертатися додому";

"Душ виглядає так, ніби його зробили з пральної машини!";

"Як тільки побачив цю кімнату, мені раптом стало важко дихати";

"У тюрмі вам не треба готувати їжу або прати білизну, тому ця квартира гірша за в'язницю".

У помешканні буквально ніде розвернутися Фото: QQ.com

До речі, за даними японського уряду, кількість іноземних туристів, які відвідали країну з січня по червень 2024 року, досягла рекордної позначки в 17 777 200 у першому півріччі.

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати.