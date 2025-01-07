Тесную квартиру для аренды площадью 6 "квадратов" назвали большим туалетом (фото)

Среди основных преимуществ крошечного помещения в "тюремном стиле" — удобное расположение и доступная стоимость.

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Крошечную квартиру для сдачи в аренду пользователи сети назвали гигантским туалетом из-за ее планировки в "тюремном стиле", а также маленькой площади — всего шесть квадратных метров. Всплеск внимания к этому помещению в Токио (Япония) возник на фоне оживления международного туризма в 2024 году, что привело к переполнению отелей по всей стране и росту цен на жилье. Об этом пишет издание SCMP.

Маленькое жилье

Среди основных преимуществ маленькой квартиры в "тюремном стиле" — удобное расположение (вблизи Университета Васеда) и доступная цена. Она находится в шестиэтажном здании, построенном в 1981 году, где есть все удобства, в частности автоматические замки и лифт.

Всплеск внимания к этому помещению в Токио (Япония) возник на фоне оживления международного туризма в 2024 году Фото: QQ.com

В самой комнате установлен кондиционер, "умный" туалет, душевая кабинка и два раскладных стола. Впрочем, крайне ограниченная площадь делает помещение с одним окном похожим на тюремную камеру. В частности, неправильная планировка заставляет жильцов вытягивать ноги в душевую зону во время пользования туалетом.

Ежемесячная аренда квартиры составляет всего 35 000 иен (или 222 доллара США), что считается невероятно низкой ценой для этого района. К примеру, столько же придется выложить всего на несколько ночей в соседних отелях.

Реакция людей

Нестандартное помещение вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Одни пользователи сети согласились бы там жить, другие — категорически отказываются.

"Это, по сути, просто гигантский туалет";

"Если это близко к работе, то можно жить в течение недели, а на выходные возвращаться домой";

"Душ выглядит так, будто его сделали из стиральной машины!";

"Как только увидел эту комнату, мне вдруг стало трудно дышать";

"В тюрьме вам не надо готовить еду или стирать белье, поэтому эта квартира хуже тюрьмы".

В квартире буквально негде развернуться Фото: QQ.com

Кстати, по данным японского правительства, количество иностранных туристов, посетивших страну с января по июнь 2024 года, достигло рекордной отметки в 17 777 200 в первом полугодии.

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась впечатлениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.