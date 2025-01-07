Чоловік хвалить перехожих на вулиці за гроші: скільки він заробляє на день (відео)

Чоловік на прізвисько "Дядько Похвала" знайшов спосіб надихати людей і заробляти гроші. Він стоїть із табличкою "Я тебе так хвалю!" на вулицях японських міст.

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43-річний японець, відомий як "Дядько Похвала", знайшов незвичайний спосіб заробляти на життя. Чоловік обсипає перехожих компліментами за невелику плату. Його унікальна діяльність привернула увагу у вересні минулого року, коли телеканал Fuji TV зняв про нього короткий документальний фільм. Про це пише Oddity Central.

Історія "Дядька Похвали" почалася з важкого життєвого періоду. Мешканець Точіги втратив роботу та сім'ю через азартні ігри. Опинившись на вулиці, він зумів подолати залежність і вирішив повністю змінити своє життя. Мріючи стати вуличним артистом, але не володіючи спеціальними навичками, він знайшов новий шлях. Тепер чоловік хвалить перехожих за невелику плату.

Зі шматком картону з написом "Я тебе так хвалю!" чоловік почав пропонувати свої послуги в Токіо. Його ідея проста: компліменти можуть зробити людей щасливішими.

Секрет успіху, за словами "Дядька Похвали", полягає в умінні знаходити індивідуальний підхід до кожного. Він робить перші компліменти, ґрунтуючись на зовнішності людини, а потім під час бесіди знаходить, за що ще можна похвалити.

"Якщо людині це приємно, то і мені радісно. Саме тому я можу займатися цим уже три роки", — розповідає "Дядя Похвала".

Його унікальний підхід знаходить відгук у клієнтів. Молода дівчина, що стала випадковою перехожою, після хвилинної порції похвал зізналася: "Мене рідко хвалять так прямолінійно", і залишила йому 150 єн.

Попри періоди, коли йому доводиться годинами чекати клієнта, "Дядя Похвала" за три роки заробив популярність і навіть обзавівся постійними замовниками. Він здійснює "ділові поїздки" по всій Японії, вже відвідавши 31 з 47 префектур країни. За день він хвалить понад 30 осіб, заробляючи близько 10 000 єн (близько 65 доларів).

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