Мужчина хвалит прохожих на улице за деньги: сколько он зарабатывает в день (видео)

Мужчина с прозвищем "Дядя Похвала" нашел способ вдохновлять людей и зарабатывать деньги. Он стоит с табличкой "Я тебя так хвалю!" на улицах японских городов.

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43-летний японец, известный как "Дядя Похвала", нашел необычный способ зарабатывать на жизнь. Мужчина осыпает прохожих комплиментами за небольшую плату. Его уникальная деятельность привлекла внимание в сентябре прошлого года, когда телеканал Fuji TV снял о нем короткий документальный фильм. Об этом пишет Oddity Central.

История "Дяди Похвалы" началась с трудного жизненного периода. Житель Точиги потерял работу и семью из-за азартных игр. Оказавшись на улице, он сумел преодолеть зависимость и решил полностью изменить свою жизнь. Мечтая стать уличным артистом, но не обладая специальными навыками, он нашел новый путь. Теперь мужчина хвалит прохожих за небольшую плату.

С куском картона с надписью "Я тебя так хвалю!" мужчина начал предлагать свои услуги в Токио. Его идея проста: комплименты могут сделать людей счастливее.

Секрет успеха, по словам "Дяди Похвалы", заключается в умении находить индивидуальный подход к каждому. Он делает первые комплименты, основываясь на внешности человека, а затем в ходе беседы находит, за что еще можно похвалить.

"Если человеку это приятно, то и мне радостно. Именно поэтому я могу заниматься этим уже три года", — рассказывает "Дядя Похвала".

Его уникальный подход находит отклик у клиентов. Молодая девушка, ставшая случайной прохожей, после минутной порции похвал призналась: "Меня редко хвалят так прямолинейно", и оставила ему 150 иен.

Несмотря на периоды, когда ему приходится часами ждать клиента, "Дядя Похвала" за три года заработал популярность и даже обзавелся постоянными заказчиками. Он совершает "деловые поездки" по всей Японии, уже посетив 31 из 47 префектур страны. В день он хвалит более 30 человек, зарабатывая около 10 000 иен (около 65 долларов).

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