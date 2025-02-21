Генератор вместо крыши: создана первая в мире солнечная черепица на гвоздях (видео)

Новая черепица Timberline Solar ES 2 от GAF Energy вырабатывает на 23% больше энергии, чем предыдущая модель, утверждает производитель

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Американская компания GAF Energy выпустила новую модель солнечной черепицы Timberline Solar ES 2 с повышенной мощностью. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте компании.

Солнечная черепица Timberline Solar

Сообщается, что Timberline Solar ES 2 имеет значительно большую площадь, чем традиционная битумная черепица, что обеспечивает более высокую скорость монтажа. Мощность одной плитки составляет 57 Вт, что на 23% больше, чем у предыдущей модели Timberline Solar.

Солнечная черепица Timberline Solar Фото: GAF Energy

По словам производителя, это первая в мире солнечная черепица, которую можно прибивать гвоздями. Эта солнечная крыша крепится с помощью гвоздевого пистолета и кровельных ноу-хау. Первая модель Timberline Solar была представлена в 2022 году.

"Три года назад мы преобразили солнечную индустрию с Timberline Solar. Сегодня мы снова поднимаем планку", — заявил президент GAF Energy Мартин ДеБоно.

Солнечная черепица Timberline Solar Фото: GAF Energy

На сайте компании говорится, что черепица Timberline Solar водоотталкивающая, прочная и гарантированно выдерживает ветер до 225 километров в час.

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"У меня отличная крыша, которая защищает нас от дождя, выглядит лучше, чем моя старая крыша, и генерирует энергию. И экономически это оказалось лучше, чем работать с двумя отдельными компаниями", — отметил один из клиентов GAF Energy Эли В.

Солнечная черепица Timberline Solar Фото: GAF Energy

Напомним, компания Jackery представила на выставке CES 2025 солнечную черепицу XBC с уникальным изогнутым на 150° дизайном и эффективностью более 25%.

В свою очередь бельгийский стартап EnFoil производит сверхтонкие гибкие солнечные панели, которые могут покрывать практически любую поверхность.