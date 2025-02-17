Лучше панелей: "невидимая" солнечная пленка превратит любую поверхность в генератор (фото)

Гибкая солнечная пленка EnFoil может генерировать 150 Вт/м² электроэнергии при эффективности в 17%, а также выдерживать удары и ходьбу.

Related video

Бельгийский стартап EnFoil производит сверхтонкие гибкие солнечные панели, которые могут покрывать практически любую поверхность. Об этом пишет портал Ecoticias.

Сообщается, что EnFoil использует солнечную пленку, изготовленную из материалов под аббревиатурой CIGS, включающих медь, индий, галлий и селен. Она может генерировать 150 Вт/м² электроэнергии при эффективности в 17%.

Поскольку покрытие EnFoil весит менее двух килограммов на квадратный метр, они снижают требования к конструкции здания, делая установку менее затратной. Благодаря гибкости и толщине в 2 миллиметра, эта пленка может покрывать поверхности, недоступные обычным панелям.

На сайте EnFoil приводится два примера нестандартного использования солнечной пленки. В первом случае 10 солнечных "полосок" были интегрированы в транспортный контейнер с функцией отслеживания. Ранее контейнер нуждался в замене аккумулятора каждые 8 ​​дней, однако солнечная пленка решила эту проблему.

Солнечная пленка EnFoil Фото: EnFoil Солнечная пленка EnFoil интегрированная в контейнер Фото: EnFoil

Второй пример – покрытие солнечной пленкой рельефной черепицы. Как отмечают в EnFoil, солнечные панели на крыше не всегда придают дому красивый вид, а изогнутая черепица с предварительно нанесенной фотоэлектрической пленкой выглядит более эстетично.

Солнечная пленка EnFoil интегрированная в черепицу Фото: EnFoil Черепица с солнечной пленкой EnFoil Фото: EnFoil

Производитель также утверждает, что солнечная пленка стойкая к ударам и по ней можно ходить. Кроме того, этот материал на 50%–90% меньшее влияет на окружающую среду по сравнению с кремниевыми солнечными панелями.

Напомним, немецкая компания Heliatek производит солнечную пленку на основе органических фотоэлектрических элементов, которая также может превратить любое здание в генератор энергии.

В свою очередь американский стартап DartSolar представил раздвижной багажник с солнечными батареями для крыш электромобилей, который позволяет увеличить запас хода без необходимости подключения к зарядному устройству.