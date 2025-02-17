Краще за панелі: "невидима" сонячна плівка перетворить будь-яку поверхню на генератор (фото)

Гнучка сонячна плівка EnFoil може генерувати 150 Вт/м² електроенергії за ефективності в 17%, а також витримувати удари і ходьбу.

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Бельгійський стартап EnFoil виробляє надтонкі гнучкі сонячні панелі, які можуть покривати практично будь-яку поверхню. Про це пише портал Ecoticias.

Повідомляється, що EnFoil використовує сонячну плівку, виготовлену з матеріалів під абревіатурою CIGS, що включають мідь, індій, галій і селен. Вона може генерувати 150 Вт/м² електроенергії за ефективності в 17%.

Оскільки покриття EnFoil важить менш як два кілограми на квадратний метр, вони знижують вимоги до конструкції будівлі, роблячи установку менш витратною. Завдяки гнучкості і товщині в 2 міліметри, ця плівка може покривати поверхні, недоступні звичайним панелям.

На сайті EnFoil наводиться два приклади нестандартного використання сонячної плівки. У першому випадку 10 сонячних "смужок" були інтегровані в транспортний контейнер з функцією відстеження. Раніше контейнер потребував заміни акумулятора кожні 8 днів, проте сонячна плівка вирішила цю проблему.

Сонячна плівка EnFoil Фото: EnFoil Сонячна плівка EnFoil інтегрована в контейнер Фото: EnFoil

Другий приклад — покриття сонячною плівкою рельєфної черепиці. Як зазначають в EnFoil, сонячні панелі на даху не завжди надають будинку гарного вигляду, а вигнута черепиця з попередньо нанесеною фотоелектричною плівкою має більш естетичний вигляд.

Сонячна плівка EnFoil інтегрована в черепицю Фото: EnFoil Черепиця із сонячною плівкою EnFoil Фото: EnFoil

Виробник також стверджує, що сонячна плівка стійка до ударів і по ній можна ходити. Крім того, цей матеріал на 50%-90% менше впливає на навколишнє середовище порівняно з кремнієвими сонячними панелями.

Нагадаємо, німецька компанія Heliatek виробляє сонячну плівку на основі органічних фотоелектричних елементів, яка також може перетворити будь-яку будівлю на генератор енергії.

Зі свого боку американський стартап DartSolar представив розсувний багажник із сонячними батареями для дахів електромобілів, що дає змогу збільшити запас ходу без необхідності підключення до зарядного пристрою.