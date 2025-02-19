Китай більше не потрібен: створено дешеву сонячну панель без рідкоземельних елементів

Замість традиційних сонячних панелей вчені створили легку та гнучку плівку, яку можна приклеїти практично будь-де.

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Дослідники з Шеффілдського університету в партнерстві з британською компанією Power Roll розробили нову конструкцію сонячних панелей, яка виключила використання дорогих і дефіцитних рідкоземельних елементів. Про це йдеться на офіційному сайті Шеффілдського університету.

Звичайні сонячні комірки використовують сендвіч-структуру, що складається з низки шарів, нанесених у певному порядку. Своєю чергою нові осередки мають усі електричні контакти на задній стороні пристрою, що спрощує і здешевлює виробництво.

Ці сонячні елементи виготовляються шляхом тиснення крихітних канавок у пластиковій плівці з подальшим заповненням їх перовскітним матеріалом. Вони також не вимагають використання рідкісних і дорогих матеріалів, таких як індій.

Ця технологія дає змогу виробляти легкі сонячні плівки, які можна використовувати не тільки на дахах, а й на інших поверхнях, які зазвичай не витримують ваги сонячних панелей. Низька вартість цих гнучких панелей може прискорити розгортання сонячної енергетики, особливо в країнах, що розвиваються.

"Головна перевага цих гнучких плівок полягає в тому, що панель можна приклеїти до будь-якої поверхні. У Великій Британії нині вам доведеться двічі подумати, перш ніж додавати товсті сонячні панелі на відносно крихкі дахи, які насправді не розраховані на те, щоб витримувати навантаження. З цією легкою сонячною технологією ви можете, по суті, приклеїти її де завгодно", — зазначив професор Девід Лідзей зі Школи математичних і фізичних наук Шеффілдського університету.

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Для перевірки структури і складу нових сонячних елементів був використаний нанозондовий мікроскоп з жорстким рентгенівським випромінюванням в Diamond Light Source в Оксфордширі. Докладні знімки сонячних елементів також допомогли виявити приховані проблеми, як-от порожні простори, дефекти і кордони між крихітними кристалами в напівпровідниковому матеріалі.

Нагадаємо, нині Китай домінує на світовому ринку рідкоземельних металів, необхідних для виробництва сучасної електроніки. Пекін постачає близько 85-95% очищених рідкоземельних мінералів у світі.

Також повідомлялося, що служби безпеки Великої Британії перевіряють роль Китаю в британській енергетичній системі на тлі побоювань щодо впливу Пекіна на стратегічну національну інфраструктуру.