Сонячна станція розміром із 850 футбольних полів викликала занепокоєння: у чому причина

За словами місцевих чиновників, сонячні панелі слід встановлювати на дахах будівель, а не на сільськогосподарських угіддях.

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Компанія EcoPower Suffolk має намір побудувати в Саффолку (Велика Британія) величезну сонячну електростанцію, яка зможе забезпечити електроенергією 75 000 будинків, однак проєкт викликає занепокоєння місцевої громади. Про це пише BBC.

Електростанцію планують побудувати і підключити до мережі до 2030 року. Сонячні панелі та сховище акумуляторів займатимуть площу в 607 гектарів, що еквівалентно 850 футбольним полям. Очікується, станція вироблятиме близько 250 МВт енергії. Цього достатньо, щоб забезпечити 75 000 будинків.

У зв'язку з розміром станції, вона буде класифікована як інфраструктурний проект національного значення (NSIP). Це означає, що для його будівництва потрібно отримати схвалення від Державного секретаря, а не від місцевої влади, що викликає стурбованість останніх.

"Рада графства Саффолк раніше ясно виклала свою точку зору про те, що сонячні електростанції в Саффолку не повинні позбавляти наші найякісніші сільськогосподарські угіддя можливості виробляти продукти харчування, і що, загалом, сонячні установки слід встановлювати на дахах будівель, а не в сільській місцевості", — заявив Річард Раут, член кабінету міністрів Ради графства Саффолк.

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Річард Раут зазначив, що очікує комунікації з боку EcoPower Suffolk не лише з Радою графства Саффолк, а й з місцевими жителями та громадами. За його словами, найгірший сценарій — це схвалення проєкту без урахування інтересів місцевих громад та стану довкілля.

"Я вірю, що їхні вступні слова на сайті щирі — вони говорять про співпрацю, прихильність до залучення спільноти та розуміння місцевих проблем і прагнень", — наголосив чиновник.

Нагадаємо, вчені з Корнельського університету виявили, що плавучі сонячні панелі можуть збільшити викиди парникових газів на малих водоймах майже на 27%.

Також повідомлялося, що сонячну електростанцію Ivanpah з 350 000 дзеркал хочуть закрити через конкуренцію з дешевшими джерелами зеленої енергії та шкоду для довкілля.