Гігантську сонячну електростанцію з 350 000 дзеркал хочуть знести: у чому причина

Сонячна станція Ivanpah не тільки не виробила очікуваної кількості енергії, а й стала "екологічною катастрофою" для місцевої флори та фауни.

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Американську сонячну електростанцію Ivanpah, що є найбільшою у своєму роді, хочуть закрити лише через 11 років після відкриття через конкуренцію з дешевшими джерелами зеленої енергії та шкоду для навколишнього середовища. Про це пише портал Tech Xplore.

Електростанція Ivanpah офіційно відкрилася в 2014 році недалеко від кордону Каліфорнії і Невади. На той час її вважали проривом у галузі чистої енергії, проте сьогодні її потужність насилу конкурує з дешевшими сонячними технологіями.

Як пояснюють у виданні, Ivanpah використовує технологію, відому як сонячно-термальна або концентрована сонячна, в якій близько 350 000 керованих комп'ютером дзеркал розміром приблизно з гаражні двері відбивають сонячне світло на котли на вершині 140-метрових веж. Енергія сонця використовується для нагріву води в трубах котлів і виробництва пари, яка приводить у дію турбіни, що виробляють електрику.

Сонячна станція Ivanpah Фото: Pexels

Однак після свого широко розрекламованого відкриття завод не виробив запланований обсяг електроенергії. Причиною стало те, що сонце світило не так сильно, як очікувалося.

Крім того, станція давно піддавалася критиці за вплив на екологію в чутливому пустельному регіоні. Групи з охорони природи намагалися зупинити будівництво на ділянці через загрози для черепах. Також повідомлялося, що промені від дзеркал спалювали птахів.

"Завод в Айвенпі був фінансовою авантюрою та екологічною катастрофою. На додаток до загибелі тисяч птахів і черепах, будівництво проєкту знищило незамінне незаймане середовище проживання в пустелі разом із численними рідкісними видами рослин", — заявила членкиня природоохоронної організації Sierra Club Джулія Доуелл.

На тлі згаданих претензій комунальне підприємство Pacific Gas & Electric повідомило, що домовилося з власниками Ivanpah, включно з NRG Energy, про розірвання контрактів. У разі схвалення регулювальними органами угода призведе до закриття двох із трьох блоків заводу, починаючи з 2026 року. Очікується, що контракти діятимуть до 2039 року.

Зі свого боку NRG Energy заявила, що проєкт виявився успішним, але не може конкурувати з альтернативними сонячними технологіями, як-от панелі для встановлення на дахах, що потребують набагато менших капітальних і експлуатаційних витрат.

"Спочатку ціни були конкурентоспроможними, але з часом досягнення в галузі фотоелектрики та акумуляторних батарей призвели до появи більш ефективних, економічних і гнучких варіантів виробництва надійної чистої енергії", — заявили в компанії.

Нагадаємо, група вчених з Наньчанського університету в Китаї виявили, що алюмінієва фольга може підвищити теплопровідність сонячних панелей і охолоджувати їх зсередини.

Також повідомлялося, що швейцарська компанія Climacy представила світлопроникні сонячні панелі CLI400M10, які можна використовувати для створення напівпрозорих дахів.