Сонячні панелі можна поліпшити за допомогою звичайної фольги: що виявили вчені

За словами дослідників, прошарок із фольги знижує температуру, а також допомагає рівномірніше розподіляти тепло по панелі.

Група вчених з Наньчанського університету в Китаї виявили, що алюмінієва фольга може підвищити теплопровідність сонячних панелей і охолоджувати їх зсередини. Про це пише портал pv magazine.

Повідомляється, що вчені помістили алюмінієву фольгу з гарною теплопровідністю в структуру сонячної панелі для розсіювання тепла з поперечного напрямку та одночасного підвищення однорідності температури.

Загалом команда запропонувала два варіанти розміщення фольги, виготовила їх і порівняла з моделлю без фольги. У першій моделі (CAE) алюмінієва фольга товщиною 0,5 мм розташовувалася між сонячним елементом c-Si і шаром етиленвінілацетату (EVA). У другому варіанті (EAG) фольга впроваджувалася між шаром етиленвінілацетату і шаром скла.

Під час тестування установки в похмурий день максимальний і середній охолоджувальний ефект фотоелектричного модуля EAG порівняно з еталоном становив 2,9 C і 1,9 C відповідно. Відповідні охолоджувальні ефекти для фотоелектричного модуля CAE становили 2,3 C і 1,5 C відповідно. У ясний день максимальний і середній охолоджувальний ефект фотоелектричного модуля EAG становив 4,7 C і 2,4 C відповідно; і 3,6 C і 1,5 C для CAE.

Щоб оцінити вплив фольги на теплову однорідність у сонячних панелях, на край кожного модуля вчені додали додаткові термопари. У той час як у звичайній панелі максимальна різниця становила 20 °C, в EAG різниця досягла піку в 14,6 °C, а в CAE — 14,9 °C.

"Результати показують, що алюмінієва фольга знижує різницю температур у всьому фотоелектричному модулі на 6,170 °C і покращує однорідність температури порівняно з еталонним фотоелектричним модулем", — зробили висновок вчені.

