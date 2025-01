Солнечные панели можно улучшить с помощью обычной фольги: что выявили ученые

По словам исследователей, прослойка из фольги снижает температуру, а также помогает равномернее распределять тепло по панели.

Related video

Группа ученых из Наньчанского университета в Китае выявили, что алюминиевая фольга может повысить теплопроводность солнечных панелей и охлаждать их изнутри. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что ученые поместили алюминиевую фольгу с хорошей теплопроводностью в структуру солнечной панели для рассеивания тепла с поперечного направления и одновременного повышения однородности температуры.

Всего команда предложила два варианта размещения фольги, изготовила их и сравнила с моделью без фольги. В первой модели (CAE) алюминиевая фольга толщиной 0,5 мм располагалась между солнечным элементом c-Si и слоем этиленвинилацетата (EVA). Во втором варианте (EAG) фольга внедрялась между слоем этиленвинилацетата и слоем стекла.

При тестировании установки в пасмурный день максимальный и средний охлаждающий эффект фотоэлектрического модуля EAG по сравнению с эталоном составил 2,9 C и 1,9 C соответственно. Соответствующие охлаждающие эффекты для фотоэлектрического модуля CAE составили 2,3 C и 1,5 C соответственно. В ясный день максимальный и средний охлаждающий эффект фотоэлектрического модуля EAG составил 4,7 C и 2,4 C соответственно; и 3,6 C и 1,5 C для CAE.

Важно

Солнечная панель из кестерита побила мировой рекорд эффективности: что сделали ученые

Чтобы оценить влияние фольги на тепловую однородность в солнечных панелях, на край каждого модуля ученые добавили ​​дополнительные термопары. В то время как в обычной панели максимальная разница составила 20 °C, в EAG разница достигла пика в 14,6 °C, а в CAE — 14,9 °C.

"Результаты показывают, что алюминиевая фольга снижает разницу температур во всем фотоэлектрическом модуле на 6,170 °C и улучшает однородность температуры по сравнению с эталонным фотоэлектрическим модулем", — заключили ученые.

Напомним, швейцарская компания Climacy представила светопроницаемые солнечные панели CLI400M10, которые можно использовать для создания полупрозрачных крыш.

Также сообщалось, что ученые Немецкого аэрокосмического центра предложили использовать солнечные панели на каютах круизных лайнеров для обеспечения энергией коммунальных служб.