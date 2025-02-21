Вирішує важливу проблему: знайдено спосіб "об'єднати" сонячні панелі з батареями (фото)

Система Yotta Energy робить встановлення сонячної електростанції простішим і дешевшим, а також дає змогу оптимально використовувати місце на даху.

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Американська компанія Yotta Energy представила акумуляторну систему Yotta Block, покликану замінити стандартний баластний блок у сонячних панелях, щоб усунути необхідність в окремому сховищі батарей. Про це пише портал pv magazine.

Повідомляється, що метою Yotta Energy було вирішити проблему з розміщенням акумуляторів для зберігання енергії, що виробляється сонячними панелями. Вчені вже розробили сонячні елементи, які можуть генерувати і зберігати електроенергію, проте проблема все ще актуальна, особливо для великих компаній.

"Якщо у компанії сотні або тисячі будівель під її управлінням, для неї недоцільно ухвалювати технологічні рішення за кожним проєктом", — зазначив генеральний директор Yotta Energy Джордан Гарріс.

Новий продукт Yotta Energy вирішує цю проблему. Компанія пропонує встановлювати літій-залізо-фосфатні блоки Yotta Block замість стандартних баластних блоків сонячних панелей. Це робить встановлення сонячних панелей простішим і дешевшим, а також дає змогу максимально використовувати простір на даху.

Йотта Блок Фото: Yotta Energy

За словами гендиректора компанії, Yotta Block має ті самі розміри і вагу, що і звичайний баластний блок, не займає додаткового місця і не збільшує вагу конструкції. Крім того, розробка сумісна з усіма основними видами стелажів.

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"Команди монтажників, а також команди з експлуатації та технічного обслуговування вже знають, як поводитися з баластними блоками, і використовують стандартний процес їх встановлення. Наші батареї одразу ж підключаються до них. Це значно спрощує роботу, що призводить до економії коштів". — наголосив Джордан Гарріс.

Нагадаємо, дослідники з Токійського університету розробили першу сонячну панель з використанням діоксиду титану і селену, яка може генерувати набагато більше електроенергії, ніж традиційні панелі на основі кремнію.