Решает важную проблему: найден способ "объединить" солнечные панели с батареями (фото)

Система Yotta Energy делает установку солнечной электростанции проще и дешевле, а также позволяет оптимально использовать место на крыше.

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Американская компания Yotta Energy представила аккумуляторную систему Yotta Block, призванную заменить стандартный балластный блок в солнечных панелях, чтобы устранить необходимость в отдельном хранилище батарей. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что целью Yotta Energy было решить проблему с размещением аккумуляторов для хранения энергии, вырабатываемой солнечными панелями. Ученые уже разработали солнечные элементы, которые могут генерировать и хранить электроэнергию, однако проблема все еще актуальна, особенно для крупных компаний.

"Если у компании сотни или тысячи зданий под ее управлением, для нее нецелесообразно принимать технологические решения по каждому проекту", — отметил генеральный директор Yotta Energy Джордан Харрис.

Новый продукт Yotta Energy решает эту проблему. Компания предлагает устанавливать литий-железо-фосфатные блоки Yotta Block вместо стандартных балластных блоков солнечных панелей. Это делает установку солнечных панелей проще и дешевле, а также позволяет максимально использовать пространство на крыше.

Yotta Block Фото: Yotta Energy

По словам гендиректора компании, Yotta Block имеет те же размеры и вес, что и обычный балластный блок не занимает дополнительного места и не увеличивает вес конструкции. Кроме того, разработка совместима со всеми основными видами стеллажей.

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"Команды монтажников, а также команды по эксплуатации и техническому обслуживанию уже знают, как обращаться с балластными блоками, и используют стандартный процесс их установки. Наши батареи сразу же подключаются к ним. Это значительно упрощает работу, что приводит к экономии средств". – подчеркнул Джордан Харрис.

Напомним, исследователи из Токийского университета разработали первую солнечную панель с использованием диоксида титана и селена, которая может генерировать гораздо больше электроэнергии, чем традиционные панели на основе кремния.