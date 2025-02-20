У 1000 разів потужніша за звичайні: в Японії розробили першу титанову сонячну панель

Вчені знайшли спосіб знизити вартість титану для виробництва сонячних панелей, проте їм ще належить вирішити деякі проблеми.

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Дослідники з Токійського університету розробили першу сонячну панель з використанням діоксиду титану (TiO₂) і селену (Se), яка може генерувати набагато більше електроенергії, ніж традиційні панелі на основі кремнію. Про це пише портал Unión Rayo.

Повідомляється, що титаново-селенові панелі виявилися більш ефективними завдяки передовому виробничому процесу, який точно контролює взаємодію між цими матеріалами.

Дослідники виявили, що завдяки зниженню негативного впливу телуру на структуру селену поліпшується адгезія між шарами TiO₂ і Se, що дає змогу підвищити ефективність перетворення енергії. Вважається, що титанові панелі можуть бути в 1000 разів потужнішими за кремнієві.

Титан — це надзвичайно стійкий і стійкий до корозії матеріал, проте висока собівартість обмежує його використання. У зв'язку з цим, один із пунктів дослідження присвячений розробці нових методів виробництва титану, які б знижували його ціну.

Щоб вирішити проблему вартості титану, вчені запропонували використовувати для очищення титану ітрій. Традиційні методи включають високі температури і дорогі хімічні процеси, але цей новий підхід спрощує виробництво і скорочує витрати, роблячи титан набагато більш практичним матеріалом для сонячних панелей.

Ітрій міститься в рідкісних мінералах і використовується в усьому: від світлодіодних екранів до надпровідників. У даному випадку його цінність полягає в здатності очищати титан, знижуючи витрати і покращуючи його застосування в сонячній енергетиці.

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При цьому ітрій залишає мікроскопічні домішки в кінцевому титані, що може знижувати його довговічність. Для того щоб цей матеріал можна було використовувати у великих масштабах, дослідники повинні знайти спосіб, щоб ці залишки зникли.

"Якщо їм вдасться подолати цю перешкоду, титанова революція може назавжди змінити виробництво відновлюваної енергії", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, бразильський виробник пластику Azul Pack розробив відбивну мембрану, яка підвищує ефективність двосторонніх сонячних панелей.

Зі свого боку австралійська компанія Boral випробувала новий пісок для бетону, що включає подрібнене скло з відпрацьованих сонячних панелей.