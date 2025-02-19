Відбивна "ковдра" підвищує ефективність сонячних панелей: як вона працює (відео)

Світловідбивні мембрани не тільки збільшують виробництво енергії, а й захищають фундаменти сонячних станцій від ерозії.

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Бразильський виробник пластику Azul Pack розробив відбивну мембрану, яка підвищує ефективність двосторонніх сонячних електростанцій. Про це пише портал pv magazine.

Відбивна "ковдра" Azul Pack, що відбиває світло

Мембрана являє собою світловідбивну "ковдру", яку підстилають під панелі й оптимізують виробництво енергії, як на невеликих сонячних електростанціях, так і на великих об'єктах.

Продукт доступний у двох версіях: Techreflex Geo і Techreflex Film. Techreflex Geo має ширину від 5,9 до 20 метрів і товщину 1,00 мкм. Своєю чергою Techreflex Film має варіанти від 4 до 20 метрів і товщину 250 мкм. Мембрани також можна підлаштувати під потреби власника.

За словами Леонардо Олівейри, партнера-засновника компанії Albedo Power Flex, що поширює продукцію в Бразилії, технологія вже продемонструвала свої можливості на сонячній електростанції в Жануарії, де приріст енергії досяг 7% на виході інвертора.

"Якби була вбудована батарея, ефективність могла б збільшитися до 10,5%. На установках із трекерами цей приріст міг би бути ще більшим, сягнувши 15%", — зазначив Леонардо Олівейра.

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Як пояснюють у компанії, висока відбивна здатність світловідбивних "ковдр" підвищує енергоефективність панелей, збільшуючи вловлювання світла двосторонніми модулями навіть у хмарну погоду. Крім того, ця підстилка запобігає зростанню бур'янів, зводячи до мінімуму необхідність у скошуванні, а також запобігає ерозії і захищає фундаменти сонячних станцій.

Мембрана виготовлена з інертних матеріалів, які не вступають у хімічну реакцію з ґрунтом. Заявлений термін служби виробу становить до 20 років, а гарантія — 10 років.

Нагадаємо, американський стартап Next Energy Technologies розробив повністю прозорі органічні фотоелектричні вікна, які можуть генерувати електроенергію від сонця.

Зі свого боку компанія Next2Sun представила перший у світі двосторонній фотоелектричний сонячний паркандля генерації електроенергії.