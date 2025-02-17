Забезпечить енергією на 30 років: представлено двосторонній сонячний паркан (фото)

Сонячна огорожа Next2Sun генерує на 10% більше електроенергії, ніж звичайні сонячні панелі, стверджує виробник.

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Компанія Next2Sun представила перший у світі двосторонній фотоелектричний сонячний паркан для генерації електроенергії. Про це пише портал ECOticias.

Повідомляється, що Next2Sun використовує сонячні модулі, що вловлюють сонячне світло з двох сторін, на відміну від звичайних сонячних панелей, які поглинають сонячне проміння тільки з одного боку.

Сонячний паркан Next2Sun Фото: Next2Sun

На сайті Next2Sun йдеться про те, що двосторонні вертикальні модулі не лише заощаджують простір, а й генерують на 10 % більше енергії. Конструкція виробляє електроенергію не в полуденні години пік, а вранці та ввечері, саме тоді, коли вона найбільше потрібна.

Одна секція огорожі виробляє близько 400 Вт енергії, що дає змогу суттєво заощадити на рахунках за електроенергію. Оскільки конструкція модульна, її можна підлаштувати під потреби власника. Виробник надає гарантію на модулі до 30 років і на раму — 10 років.

Сонячний паркан Next2Sun Фото: Next2Sun Сонячний паркан Next2Sun Фото: Next2Sun

При цьому на роботу сонячного паркану не впливають такі явища, як сніг, скупчення пилу або опалого листя. Крім незалежного виробництва електроенергії, конструкція може служити огорожею для ділянки.

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Виробник пропонує дві версії сонячного паркану: міцна для комерційного використання і більш елегантна для двору або саду. Модульна конструкція дає змогу підлаштовувати паркан під свої потреби.

Нагадаємо, бельгійський стартап EnFoil виробляє надтонкі гнучкі сонячні панелі, які можуть покривати практично будь-яку поверхню.

Зі свого боку канадський стартап Enertopia представив технологію, яка охолоджує сонячні панелі за допомогою конденсату, збільшуючи їхню вихідну потужність і продовжуючи термін служби.