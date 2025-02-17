Обеспечит энергией на 30 лет: представлен двухсторонний солнечный забор (фото)

Солнечное ограждение Next2Sun генерирует не 10% больше электроэнергии, чем обычные солнечные панели, утверждает производитель.

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Компания Next2Sun представила первый в мире двусторонний фотоэлектрический солнечный забор для генерации электроэнергии. Об этом пишет портал ECOticias.

Сообщается, что Next2Sun использует солнечные модули, улавливающие солнечных свет с двух сторон, в отличие от обычных солнечных панелей, которые поглощают солнечные лучи только с одной стороны.

Солнечный забор Next2Sun Фото: Next2Sun

На сайте Next2Sun говорится, что двухсторонние вертикальные модули не только экономят пространство, но и генерируют на 10 % больше энергии. Конструкция вырабатывает электроэнергию не в полуденные часы пик, а утром и вечером, именно тогда, когда она больше всего нужна.

Одна секция ограждения вырабатывает около 400 Вт энергии, что позволяет существенно сэкономить на счетах за электроэнергию. Поскольку конструкция модульная, ее можно подстроить под потребности владельца. Производитель предоставляет гарантию на модули до 30 лет и на раму — 10 лет.

Солнечный забор Next2Sun Фото: Next2Sun Солнечный забор Next2Sun Фото: Next2Sun

При этом на работу солнечного забора не влияют такие явления, как снег, скопление пыли или опавших листьев. Помимо независимого производства электроэнергии, конструкция может служить ограждением для участка.

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Производитель предлагает две версии солнечного забора: прочная для коммерческого использования и более элегантная для двора или сада. Модульная конструкция позволяет подстраивать забор под свои потребности.

Напомним, бельгийский стартап EnFoil производит сверхтонкие гибкие солнечные панели, которые могут покрывать практически любую поверхность.

В свою очередь канадский стартап Enertopia представил технологию, которая охлаждает солнечные панели с помощью конденсата, увеличивая их выходную мощность и продлевая срок службы.