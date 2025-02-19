Отражающее "одеяло" повышает эффективность солнечных панелей: как оно работает (видео)

Светоотражающие мембраны не только увеличивают производство энергии, но и защищают фундаменты солнечных станций от эрозии.

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Бразильский производитель пластика Azul Pack разработал отражающую мембрану, которая повышает эффективность двусторонних солнечных электростанций. Об этом пишет портал pv magazine.

Отражающее "одеяло" Azul Pack

Мембрана являет собой светоотражающее "одеяло", которое подстилается под панели и оптимизирует производство энергии, как на небольших солнечных электростанциях, так и на крупных объектах.

Продукт доступен в двух версиях: Techreflex Geo и Techreflex Film. Techreflex Geo имеет ширину от 5,9 до 20 метров и толщину 1,00 мкм. В свою очередь Techreflex Film имеет варианты от 4 до 20 метров и толщину 250 мкм. Мембраны также можно подстроить под потребности владельца.

По словам Леонардо Оливейры, партнера-основателя компании Albedo Power Flex, распространяющей продукцию в Бразилии, технология уже продемонстрировала свои возможности на солнечной электростанции в Жануарии, где прирост энергии достиг 7% на выходе инвертора.

"Если бы была встроенная батарея, эффективность могла бы увеличиться до 10,5%. На установках с трекерами этот прирост мог бы быть еще больше, достигнув 15%", — отметил Леонардо Оливейра.

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Как объясняют в компании, высокая отражательная способность светоотражающих "одеял" повышает энергоэффективность панелей, увеличивая улавливание света двусторонними модулями даже в облачную погоду. Кроме того, эта подстилка предотвращает рост сорняков, сводя к минимуму необходимость в скашивании, а также предотвращает эрозию и защищает фундаменты солнечных станций.

Мембрана изготовлена из инертных материалов, которые не вступают в химическую реакцию с почвой. Заявленный срок службы изделия составляет до 20 лет, а гарантия — 10 лет.

Напомним, американский стартап Next Energy Technologies разработал полностью прозрачные органические фотоэлектрические окна, которые могут генерировать электроэнергию от солнца.

В свою очередь компания Next2Sun представила первый в мире двусторонний фотоэлектрический солнечный забор для генерации электроэнергии.