Більше не генерують енергію: старим сонячним панелям знайшли нове застосування (фото)

Деякі елементи сонячних панелей, які поламалися або відслужили свій термін, можуть стати будівельним матеріалом.

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Австралійська компанія Boral випробувала новий пісок для бетону, що містить подрібнене скло з пошкоджених сонячних панелей, які відслужили свій термін. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Повідомляється, що сонячний скляний пісок — це екологічно стійкий замінник традиційного піску, необхідного для будівництва. Boral закупила скло у ElecSome, австралійського заводу з переробки сонячних панелей, який збирає сонячні панелі, які відслужили свій термін або пошкоджені.

Бетон, що містить сонячний скляний пісок Фото: Boral

Скло подрібнювали і переробляли на заводі з переробки Elecsome, потім змішували з 50 відсотками натурального піску. Своєю чергою Boral створила низку бетонних сумішей з використанням піску з сонячного скла.

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Тестові партії бетону доставили на нещодавно відкритий бетонний завод Bulleen, який постачає бетон для проєкту North East Link, а на місці було укладено пробну бетонну плиту. Під час тестування матеріал продемонстрував високі показники якості.

Тестування бетону на основі сонячних панелей Фото: Boral

"Успіх цієї стійкої бетонної суміші в комерційному проєкті забезпечує ефективний шлях перероблення сонячних панелей, що відслужили свій термін, і робить додатковий внесок у стійкість будівельної галузі", — заявив керівник відділу сталого розвитку та інновацій в Boral, доктор Алі Нежад.

Нагадаємо, група дослідників з Університету Лінчепінга розробила метод багаторазового перероблення всіх частин сонячної панелі без використання екологічно небезпечних розчинників, який дає змогу відновити вихідну потужність.

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