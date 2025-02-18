Більше не генерують енергію: старим сонячним панелям знайшли нове застосування (фото)
Деякі елементи сонячних панелей, які поламалися або відслужили свій термін, можуть стати будівельним матеріалом.
Австралійська компанія Boral випробувала новий пісок для бетону, що містить подрібнене скло з пошкоджених сонячних панелей, які відслужили свій термін. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.
Повідомляється, що сонячний скляний пісок — це екологічно стійкий замінник традиційного піску, необхідного для будівництва. Boral закупила скло у ElecSome, австралійського заводу з переробки сонячних панелей, який збирає сонячні панелі, які відслужили свій термін або пошкоджені.
Скло подрібнювали і переробляли на заводі з переробки Elecsome, потім змішували з 50 відсотками натурального піску. Своєю чергою Boral створила низку бетонних сумішей з використанням піску з сонячного скла.
Тестові партії бетону доставили на нещодавно відкритий бетонний завод Bulleen, який постачає бетон для проєкту North East Link, а на місці було укладено пробну бетонну плиту. Під час тестування матеріал продемонстрував високі показники якості.
"Успіх цієї стійкої бетонної суміші в комерційному проєкті забезпечує ефективний шлях перероблення сонячних панелей, що відслужили свій термін, і робить додатковий внесок у стійкість будівельної галузі", — заявив керівник відділу сталого розвитку та інновацій в Boral, доктор Алі Нежад.
Нагадаємо, група дослідників з Університету Лінчепінга розробила метод багаторазового перероблення всіх частин сонячної панелі без використання екологічно небезпечних розчинників, який дає змогу відновити вихідну потужність.
Дослідники з Інституту хімічної фізики Ланьчжоу при Китайській академії наук розробили технологію, яка вирішує проблему виведення з експлуатації великої кількості вітряних турбін, перетворюючи лопаті на матеріал для дорожнього покриття.