Больше не генерируют энергию: старым солнечным панелям нашли новое применение (фото)

Некоторые элементы солнечных панелей, которые поломались или отслужили свой срок, могут стать строительным материалом.

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Австралийская компания Boral испытала новый песок для бетона, включающий измельченное стекло из отслуживших свой срок и поврежденных солнечных панелей. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Сообщается, что солнечный стеклянный песок — это экологически устойчивый заменитель традиционного песка, необходимого для строительства. Boral закупила стекло у ElecSome, австралийского завода по переработке солнечных панелей, который собирает отслужившие свой срок или поврежденные солнечные панели.

Бетон, включающий солнечный стеклянный песок Фото: Boral

Стекло измельчалось и перерабатывалось на заводе по переработке Elecsome, затем смешивалось с 50 процентами натурального песка. В свою очередь Boral создала ряд бетонных смесей с использованием песка из солнечного стекла.

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Тестовые партии бетона были доставлены на недавно открытый бетонный завод Bulleen, который поставляет бетон для проекта North East Link, а на месте была уложена пробная бетонная плита. В ходе тестирования материал продемонстрировал высокие показатели качества.

Тестирование бетона на основе солнечных панелей Фото: Boral

"Успех этой устойчивой бетонной смеси в коммерческом проекте обеспечивает эффективный путь переработки отслуживших свой срок солнечных панелей и вносит дополнительный вклад в устойчивость строительной отрасли", — заявил руководитель отдела устойчивого развития и инноваций в Boral, доктор Али Нежад.

Напомним, группа исследователей из Университета Линчепинга разработала метод многократной переработки всех частей солнечной панели без использования экологически опасных растворителей, который позволяет восстановить исходную мощность.

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